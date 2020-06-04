Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике

Дарига Назарбаева, которая в начале прошлого месяца покинула пост спикера сената, встретилась с членами конгресса молодежи страны. Это первое появление экс-спикера сената на публике почти за месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт конгресса казахстанской молодежи.

Кадры из видео: instagram.com/jascongress

Страница молодежного конгресса поделилась видеороликом, запечатлевшим встречу Дариги Нурсултановны с казахстанской молодежью.

Согласно подписи к публикации, Назарбаева, которая по-прежнему занимает пост председателя совета конгресса молодежи, нанесла визит организации 2 июня.

Сообщается, что глава совета заслушала отчеты членов организации, которые рассказали о проделанной за 2019 год работе. В конгрессе также поделились планами на грядущий год.

Согласно информации на официальном сайте конгресса молодежи, Дарига Нурсултановна возглавляет объединение уже четыре года, с 2016 года.

Напомним, 4 мая 2020 года Центризбирком Казахстана официально прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой. Спикером верхней палаты парламента Дарига Нусултановна была чуть больше года, с

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚАЗАҚСТАН ЖАСТАРЫНЫҢ КОНГРЕСІ (@jascongress)3 Июн 2020 в 6:36 PDT

марта 2019-го.