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Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
Дарига Назарбаева, которая в начале прошлого месяца покинула пост спикера сената, встретилась с членами конгресса молодежи страны. Это первое появление экс-спикера сената на публике почти за месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт конгресса казахстанской молодежи.
Кадры из видео: instagram.com/jascongress
Страница молодежного конгресса поделилась видеороликом, запечатлевшим встречу Дариги Нурсултановны с казахстанской молодежью.
Согласно подписи к публикации, Назарбаева, которая по-прежнему занимает пост председателя совета конгресса молодежи, нанесла визит организации 2 июня.
Сообщается, что глава совета заслушала отчеты членов организации, которые рассказали о проделанной за 2019 год работе. В конгрессе также поделились планами на грядущий год.
Согласно информации на официальном сайте конгресса молодежи, Дарига Нурсултановна возглавляет объединение уже четыре года, с 2016 года.
Напомним, 4 мая 2020 года Центризбирком Казахстана официально прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой. Спикером верхней палаты парламента Дарига Нусултановна была чуть больше года, с
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марта 2019-го.
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