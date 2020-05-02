Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой, передает informburo.kz.

"Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", – сообщается на сайте Акорды.

Сенат возглавляет председатель, который избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов сената. Кандидатура на должность председателя Сената выдвигается президентом Казахстана из числа его депутатов. Таким образом, Дарига Назарбаева больше не возглавляет Сенат Парламента РК.

Даригу Назарбаеву избрали председателем Сената Парламента страны 20 марта 2019 года.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау Карагандинской области. Училась на историческом факультете МГУ имени Ломоносова и КазГУ имени Кирова. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Свою трудовую деятельность начала с должности вице-президента Детского благотворительного фонда "Бобек", являлась вице-президентом республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", а также директором, а позже и президентом агентства "Хабар".

В январе 2012 года стала депутатом и возглавила комитет Мажилиса по социально-культурному развитию. 3 апреля 2014 годa единогласно избрана вице-спикером Мажилиса и руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан". С сентября 2015 года занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана.

13 сентября 2016 года Дарига Назарбаева стала депутатом Сената.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву, передает Tengrinews.kz.

"Выражаю благодарность Дариге Нурсултановне Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан", - написал Президент в Твиттере.