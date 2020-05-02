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Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой

2 мая 2020, 12:55 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой, передает informburo.kz.

"Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны", – сообщается на сайте Акорды.

Сенат возглавляет председатель, который избирается тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов сената. Кандидатура на должность председателя Сената выдвигается президентом Казахстана из числа его депутатов. Таким образом, Дарига Назарбаева больше не возглавляет Сенат Парламента РК.

Даригу Назарбаеву избрали председателем Сената Парламента страны 20 марта 2019 года.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау Карагандинской области. Училась на историческом факультете МГУ имени Ломоносова и КазГУ имени Кирова. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Свою трудовую деятельность начала с должности вице-президента Детского благотворительного фонда "Бобек", являлась вице-президентом республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана", а также директором, а позже и президентом агентства "Хабар".

В январе 2012 года стала депутатом и возглавила комитет Мажилиса по социально-культурному развитию. 3 апреля 2014 годa единогласно избрана вице-спикером Мажилиса и руководителем парламентской фракции партии "Нур Отан". С сентября 2015 года занимала пост заместителя премьер-министра Казахстана.

13 сентября 2016 года Дарига Назарбаева стала депутатом Сената.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Даригу Назарбаеву, передает Tengrinews.kz.

"Выражаю благодарность Дариге Нурсултановне Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан", - написал Президент в Твиттере.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19125
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.05.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чё - теперь?... :-o
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§ konsultant
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
konsultant


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 16.05.08
Отправлено: 02.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то. Рейтинг Токаева теперь просто взлетит. И дело даже не в ней самой, просто семейка эта уже у всех в печенках сидит.

[Исправлено: konsultant, 02.05.2020 - 13:22]
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§ Обликоморале
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.05.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И чё - теперь?

Будущий премьер - министр.
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».©
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§ abaika95
Re: Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.05.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитат-/Будущий премьер - министр/


Политически не выгодно,точнее не удобный момент избран,карантин ослаблен (по логике это надо было делать в жёсткие дни) да и притом в выходной день указ издан, такое делают с дальним прицелом в рабочие дни пообычному как само собой разумеющиеся, а тут шумиха не нужная,кароче не понятки)
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§ Victor Yang
Re: Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12663
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.05.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свою трудовую деятельность начала с должности вице-президента Детского благотворительного фонда "Бобек"

Интересное начало карьеры. В Википедии прочитал - она 10 лет училась, а с независимостью стала руководить.
Цитата:
Обликоморале:
Будущий премьер - министр.

В очереди на высший пост в стране он самый последний "в случае чего".
Цитата:
abaika95:
да и притом в выходной день указ издан, такое делают с дальним прицелом в рабочие дни пообычному как само собой разумеющиеся

Может ничего и не быть - просто фигура очень видная - должность в совокупности с личностью. Даже если по собственному желанию - для валюты такое бесследно не пройдёт - потому и в выходные, чтобы регулятор (нац банк) успел подготовится к интервенциям. Хотя НАН ушёл в среду.
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§ abaika95
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3826
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.05.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Может ничего и не быть - просто фигура очень видная - должность в совокупности с личностью./


Фигура в данный момент очень важная поэтому и такой "удар" непонятный для этой фигуры что указ вышел в выходные дни ещё и карантина когда люди дома и смотрят новости)



Цитата-/Даже если по собственному желанию - для валюты такое бесследно не пройдёт - потому и в выходные, чтобы регулятор (нац банк) успел подготовится к интервенциям/


Незнаю будет ли волютный рынок от этого лихорадить) узнаем в понедельник)



Цитата-/Хотя НАН ушёл в среду./


Итальянский певец Санремо и популярная нынче форма на западе избрания себе среднего пола
ТОТО И ОНО)
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§ pensioner
Re: Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 02.05.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лондонский дела тут не при чем?
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§ nmv85
Re: Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 02.05.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таких должностей не убирают в никуда. Значит ей уготовано другое место. А вот какое будет в скором времени известно.
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§ elektron
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4927
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.05.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то мне подсказывает, что это не последнее отчуждение от кормушки семьи приближённых. 8-)
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§ Обликоморале
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.05.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В очереди на высший пост в стране он самый последний "в случае чего".

В "случае чего" мы идём к парламентско - президентской республике. Демократия знаете ли.Обратите внимание на год 2017. Какие были политические движения и решения в стране.Уже тогда Елбасы начал ослаблять президентскую власть.
А со временем, почему бы не перейти к правлению как в Германии и Великобритании, например.
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§ Обликоморале
Токаев прекратил полномочия председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.05.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кароче не понятки

На то они и непонятки, что бы все были в непонятках.
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Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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