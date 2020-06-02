Почему в Костанае продолжат обрезать березы и другие деревья, объяснили электрики

В акимате Костаная до сих пор выясняют, кто в 2020 году обрезал березы, которые запрещено кронировать, на улицах Воинов-Интернационалистов и Маяковского. Вопрос об этом журналисты задали заместителю акима Костаная Ануарбеку КАСИМОВУ на брифинге 21 мая.

ул. Маяковского

- Я сам был удивлен, - ответил тогда Касимов. - Точно могу сказать, что это не наши подрядные организации и не коммунальные службы. Мы разрешение на кронирование берез не давали. Будем разбираться с тем, кто самовольно это сделал. Нарушителей ждет штраф!

С тех пор прошло почти две недели, но в акимате, похоже, все ещё разбираются.

Однако «НГ» выяснила, что березы, а также другие деревья, которые были высажены под высоковольтными проводами, кронировали электрики ТОО «Межрегионэнерготранзит».

ул. Маяковского

- Пока кронировали деревья, в том числе и березы, на нескольких улицах, - сообщил «НГ» главный инженер ТОО Виктор КИРИЙ. - Всего в списке 20 улиц, на которых под высоковольтными проводами растут около 2 000 деревьев. Часть из них кронировали весной, часть будем кронировать осенью - в наиболее благоприятные для деревьев периоды обрезки.

В частности, по словам Кирия, по ул. Хакимжановой еще предстоит кронировать 56 берез. Обрезка делается в строгом соответствии с «Правилами установки охранных зон объектов электрических сетей», которые регламентируют, что под высоковольтными проводами и на расстоянии 20 м в обе стороны от них не должно быть ничего, кроме земли.

ул. Хакимжановой

- В противном случае поставка электроэнергии представляет большую опасность - как у нас, когда под высоковольтной линией растет куча деревьев, - объяснил Виктор Кирий. - Постоянно говорим сотрудникам акимата, чтобы не сажали деревья под проводами. В крайнем случае - кустарники, которые не вырастают на высоту 7 м. Согласно правилам, мы имеем право уничтожить все деревья, которые расположены в охранной зоне. Мы предлагаем приемлемый вариант - кронирование, а нас за это еще и критикуют...

ул. Хакимжановой

Как отмечает Виктор Кирий, после дождя, к примеру, любой, кто схватится за дерево, достающее кроной до высоковольтной линии, может «возле этого дерева и остаться», потому что «ток прошивает насквозь».

Кстати, разрешение на обрезку деревьев, в том числе и берез, о кронировании которых в акимате ничего не знают, ТОО получило от отдела ЖКХ акимата Костаная еще в январе этого года. Подписано оно руководителем отдела Наурзбаем Мусиным. На брифинге 21 мая, проводимом Касимовым, Мусин присутствовал, но не отреагировал на возмущение журналистов, которые задали кучу вопросов о кронированных березах.

ул. Кубеева

Поверить в то, что в акимате Костаная, которому подведомственен отдел ЖКХ, не знали и до сих пор не выяснили, кто дал разрешение на кронирование, тоже сложно.

Между тем в ТОО «Межрегионэнерготранзит» утверждают: обрезку производят за свой счет, что крайне невыгодно частному предприятию. Насколько хватит доброй воли энергетиков, чтобы не уничтожить все деревья, высаженные под высоковольтными проводами - большой вопрос.

Фото Ксении РЕБИК