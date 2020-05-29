Когда в Казахстане откроют кинотеатры и фитнес-центры?

Послабления карантинных мер пройдет в два этапа. Фитнес-центры откроют уже 1 июня, а кинотеатры начнут работать с 15. Решения по снижению ограничительных мер в стране были приняты сегодня, 29 мая, Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

С 1 июня 2020 года:

1) снимаются межрегиональные блокпосты. По решению Главных государственных санитарных врачей и акиматов регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага распространения коронавируса.

2) возобновляются железнодорожные перевозки в областные центры и крупные города Казахстана, а также межрегиональные автобусные пассажирские перевозки.

Перевозка пассажиров будет осуществляться строго в соответствии с утвержденными санитарными требованиями Министерства здравоохранения.

Обеспечение контроля соблюдения установленных требований в железнодорожных и автовокзалах будет осуществляться сотрудниками Министерства внутренних дел.

3) возобновляется деятельность фитнес-центров, СПА-центров.

4) возобновляется работа всех объектов спорта, культуры без зрителей.

5) возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров.

С 15 июня будет возобновлена деятельность кинотеатров при условии соблюдения санитарных требований.

Также с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде стран государственным органам поручено проработать вопрос поэтапного возобновления международных авиарейсов. В рамках I этапа должны возобновиться рейсы в Южную Корею, Китайскую Народную Республику, Азербайджан; в рамках II этапа — с Объединенными Арабскими Эмиратами, Германией, Турцией и Таиландом.

Даты возобновления международных авиарейсов будут определены в зависимости от открытия государственных границ и санитарно-эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Межведомственная комиссия напомнила казахстанцам на необходимость строгого соблюдения мер профилактики (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, сокращение контактов).