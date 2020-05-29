Казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто

29 мая 2020, 16:44 |  Государство

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что казахстанцам разрешили ездить на личном транспорте в другие города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"С начала июня будут сняты блокпосты. Соответственно, будут возобновлены автомобильные сообщения между регионами и областными центрами, что позволит жителям, помимо железнодорожного или автобусного сообщения, также (использовать. - Прим.) собственный автомобильный транспорт", - сказал он на брифинге в Нур-Султане.

 