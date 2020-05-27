Обвиняемому в убийстве и расчленении двух жительниц Рудного грозит пожизненный срок

Рассмотрение уголовного дела в отношении 39-летнего рудничанина, который обвиняется в убийстве и расчленении своей любовницы и ее бабушки, началось в специализированном межрайонном суде на прошлой неделе. Мужчине предъявлено обвинение по ст. 99 ч.2 пп.3, 10, 13 УК РК. Пункт 3 подразумевает убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человекалибо захватом заложника. Пункт 10 — убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Пункт 13 — убийство, совершенное неоднократно. Уголовный процесс проходит в закрытом режиме, поэтому имена и фамилии подсудимого и потерпевших не разглашаются.

Согласно фабуле дела, убийство, потрясшее весь Казахстан, произошло в Рудном 22 февраля. Заявление о том, что 68-летняя инвалид-колясочник, которая практически всегда находилась дома, не отвечает на звонки, в полицию подала ее костанайская родственница. В ходе поисков выяснилось, что пропала и 34-летняя племянница, которая проживала вместе с бабушкой.

По данным полиции, подозреваемого задержали быстро, на балконе в снимаемой им квартире обнаружили сумки с расчлененными телами. Мужчина даже успел выдолбить лунки на льду реки, чтобы сбросить туда останки, но не успел. Полицейские также сообщали, что «мотив дела им известен», но не раскрывали его.

Подробности дела на отчетной встрече с населением в онлайн-режиме в начале марта озвучил начальник ДП Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.

Он сообщил, что 34-летняя женщина являлась любовницей подсудимого, у которого есть жена и дети. В очередную из встреч, когда он привез подругу на съемную квартиру, пара поссорилась. Любовница требовала, чтобы он женился на ней. В противном случае грозила рассказать жене об их связи. В какой-то момент мужчина схватил нож и нанес любовнице удар в основание черепа. Ударил так, что женщина сразу умерла практически без потери крови. Подсудимый тело расчленил, положил останки в большую сумку и вынес на балкон.

- Потом он увидел телефон убитой, с которого 34-летняя женщина успела отправить сообщение бабушки о том, где находится, - рассказывал Бекет Аймагамбетов. - Ему сразу стало ясно, что бабушка обратится в полицию, потому что знала с кем встречается ее племянница. Тогда подозреваемый забрал у убитой ключи и отправился в дом, где жили женщины.

Зайдя в квартиру, он тем же ударом в основание черепа убил пенсионерку, расчленил ее и вынес в хозяйственной сумке из подъезда. Квартиру оставил чистой, без всяких следов насилия.

Моменты, когда подсудимый выносил сумку с останками пенсионерки и когда ранее выходил с любовницей, запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на входе в подъезд многоэтажки.

Тело бабушки он вывез на такси. На каком именно — удалось установить благодаря системе «Автоураган». С помощью нее и по видео с камер установили личность жителя Рудного. Он оказался ранее судимым за убийство, ему назначили на 20 лет лишения свободы. Освободился примерно за год до совершения нового преступления.

В связи с чем по нынешним предъявленным обвинениям ему грозит пожизненное лишение свободы.