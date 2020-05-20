«Всё, нас открыли!» - подъезд дома в Житикаре разблокировали после недели карантина

Подъезд дома № 11 «А» в микрорайоне 5 «В» Житикары был закрыт на карантин с 8-го по 15 мая.





- В пятницу мне в дверь позвонили соседи и сказали, что с подъезда снят карантин, так как у соседки отрицательный анализ, – сообщила "НГ" жительница дома Лидия ЗОРИНА.

По словам Зориной, за неделю карантинного заточения жильцам один раз привезли социальную помощь от акимата Житикары - по пакету продуктов на каждую семью.

В оперативном штабе Житикаринского района "НГ" подтвердили, что, первичный анализ на КВИ у жительнцы этого подъезда был положительным, а второй - отрицательным.