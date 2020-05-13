«Сейчас - тишина!» Как живут жильцы закрытого на карантин подъезда в Житикаре

Подъезд дома № 11 «А» в микрорайоне 5 «В» закрыли на карантин 8 мая - после того, как у жительницы одной из квартир обнаружили COVID-19. Несколько семей переехали к родственникам, но жильцы 9-ти из 12-ти квартир остались в изоляции.

Лидия ЗОРИНА работает в сфере торговли. О закрытии подъезда она узнала, встретив соседку на базаре.

- Я испугалась, – вспоминает Лидия Петровна, - начала нервничать, растерялась, не знала, с чего начать, что сделать, что купить. Паника, слезы. После собралась, купила все самое необходимое, благо, что были деньги. И сразу кредиты заплатила за месяц.

Когда она вместе с мужем подъехала к дому, возле подъезд уже стоял мусорный бак.

- Муж поехал в гараж за картошкой, - рассказала Лидия Зорина. - Когда приехал, уже поставили ограждения. И человек в белом костюме сказал ему: «Если вы зайдете, то больше не выйдете. Вы понимаете это?» Больше никаких разъяснений и объяснений нам и соседям никто не говорил. Ни звонков из штаба, ни из больницы – ничего.

Пенсионерка Любовь БИРИВИК узнала о карантине, увидев в магазине соседку, которая закупала продукты.

- Я тоже купила все необходимое - на что хватило денег. Пенсию не получили еще, на что жить теперь? На даче ничего не посажено, там рассада... - говорит Любовь Андреевна, глотая слезы.

В первый день карантина ей звонила медсестра из поликлиники - спросила, с кем живет бабушка, есть ли у них ухудшения по здоровью и какая температура.

- На второй день она позвонила, чтобы узнать мой сотовый, так как звонить ей на домашний неудобно и дорого, - рассказала Биревик. - Это было два раза, когда звонили и что-то спрашивали вообще. Сейчас - тишина! У меня заканчиваются медикаменты, у мужа моего тоже проблемы с почками, ему необходимо купить травы, которые заканчиваются. Нам некому позвонить даже, все родственники в разных городах.

По словам жильцов, их подъезд один раз полностью обработали химикатами, в во второй раз просто полили жидкостью крыльцо.

Любовь Андреевна поговорила по телефону с мужем заболевшей соседки. Тот сообщил, что они оба простыли - был отхаркивающий кашель, но температуры, как таковой не было. Взяли мазок на ПЦР, через пару дней приехали за супругой и увезли её в Рудный.

В понедельник, 11 мая, мы позвонили в оперативный штаб Житикаринского района, чтобы выяснить, будут ли помогать с доставкой продуктов и лекарств, а также почему медики звонят не всем жильцам. Там ответили, что по этому подъезду вопрос еще не решен, но пообещали передать просьбы жильцов руководителю штаба. В среду, 13 мая, мы вновь обратились в штаб. На этот раз нам сообщили, что подъезд уже в списке искоро отвезут помощь. На уточняющий вопрос - знают ли они, какие именно продукты и лекарства нужны людям - ответили отрицательно.