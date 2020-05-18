Очередь в ЦОН можно будет забронировать с помощью Telegram-бота

Ранее забронировать очередь можно было только на портале egov.kz и через контакт-центр 1414. Теперь у казахстанцев появился еще один способ. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе НАО "Правительство для граждан".

Фото Ксении РЕБИК

Важным условияем для возможности воспользоваться новой услугой является регистрация в Базе мобильных граждан, что стало проще с тех пор, как на портале egov.kz появились видеоконсультации. Другое условие - наличие приложения Telegram.

Чтобы забронировать очередь в ЦОН, пользователю необходимо найти бота eGovKzBot2.0. Затем выбрать в меню «Бронирование очереди в ЦОН». Система предложит выбрать регион, район и ЦОН, в котором вам удобнее получить госуслуги, указать цель посещения, удобную дату и время.

Как только все шаги будут пройдены, на телефон придет SMS, в котором будет указан ИИН услугополучателя, дата, время и адрес выбранного ЦОН. Данное сообщение является подтверждением бронирования очереди в ЦОН.

В боте eGovKzBot2.0 сейчас доступны 28 видов госуслуг и сервисов. Самыми популярными из них являются вызов врача на дом, проверка штрафов, справки из медучреждений, справки о пенсионных отчислениях.