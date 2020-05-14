Получить консультацию на портале egov.kz теперь можно в формате видео

Операторы госкорпорации «Правительство для граждан» теперьсмогут проконсультировать казахстанцев прямона портале электронного правительства с помощью видеозвонка. Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Для получения видеопомощи пользователю необходимо нажать кнопку «Виртуальный ассистент» в правом нижнем углу страницы и в появившемся окне выбрать значок видеокамеры. Система запросит разрешение к видеокамере и микрофону пользователя. Пользователю необходимо нажать кнопку «Разрешить».

После того, как будет установлена связь с оператором ЦОНа, пользователь может продемонстрировать оператору происходящее на экране. Для этого ему необходимо нажать на кнопку «Демонстрация экрана», а затем «Поделиться». Таким образом видеооператор ЦОН сможет увидеть монитор абонента и помочь быстро ему получить любую услугу на портале egov.kz, включая удаленное получение ЭЦП и регистрацию в Базе мобильных граждан.

По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль БАЛТАШЕВОЙ, сервис демонстрации экрана значительно облегчил взаимопонимание между операторами и клиентами, так как разговор по телефону 1414 в процессе оказания услуг эффективен, но не всегда удобен.

- Раньше нашим операторам приходилось по несколько раз переспрашивать у клиента, какую вкладку он открыл, какую кнопку нажал и т. д. Теперь мы видим все, что происходит на экране, и можем быстро сориентировать услугополучателя, что нужно делать, чтобы получить ту или иную услугу. Этот сервис позволит удаленно повышать цифровую грамотность наших граждан, - добавила она.

Напомним, что в в ЦОНах после их открытия можно получить только «бумажные» услуги. Услуги, доступные на портале egov.kz, необходимо получать дома или в секторах самообслуживания, которые теперь будут находиться в акиматах, учебных и медицинских организациях и т.д. В этом им теперь могут помочь видеоконсультанты портала egov.kz и консультанты Единого контактного центра 1414.