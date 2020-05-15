Девушка, выпрыгнувшая с 5-го этажа, скончалась в больнице Костаная

Реанимационные мероприятия не дали результата. У девушки были разрывы внутренних органов и переломы. Об этом только что сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

- К сожалению, женщина скончалась. Более часа проводились реанимационные мероприятия, безрезультатно, - сообщили в пресс-службе. - Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, сегодня, 15 мая, утром 24-летняя девушка выпрыгнула балкона с пятого этажа дома по ул. Строительная. После падения она была еще жива, высокие деревья смягчили падение. Полиция выясняет, что стало причиной инцидента.