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Выпрыгнувшая с балкона 5-го этажа девушка осталась жива в Костанае
15 мая 2020, 10:42 | Происшествия
24-летняя девушка сегодня, 15 мая, утром выпрыгнула с пятого этажа дома по ул. Строительная. Видео о происшествии прислали очевидцы. Как пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области, девушка осталась жива, доставлена в городскую больницу.
Полиция выясняет, что стало причиной инцидента. Под балконом высокие деревья, они смягчили падение.
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