Выпрыгнувшая с балкона 5-го этажа девушка осталась жива в Костанае

24-летняя девушка сегодня, 15 мая, утром выпрыгнула с пятого этажа дома по ул. Строительная. Видео о происшествии прислали очевидцы. Как пояснили в пресс-службе ДП Костанайской области, девушка осталась жива, доставлена в городскую больницу.

Полиция выясняет, что стало причиной инцидента. Под балконом высокие деревья, они смягчили падение.