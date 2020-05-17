Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы

Статья Таната Карпыкова "Никогда больше" захватывает силой чувства, интеллигентностью и своеобразной логикой. Очень интересны и разнообразны и отзывы на нее в Интернете, хотя мои собственные взгляды во многом совершенно иные, отличающиеся и от авторских, и от тех, что звучат в откликах.

Думаю, что сегодня, и дай Бог, и завтра День Победы остается и может остаться тем, что нас объединяет в эпоху чудовищного духовного разобщения и падения доверия к официальным вещателям с экранов. Меня лично трогает, когда наши песни военных лет звучат на разных языках, а взрослые и дети читают стихи и поют песни о той далекой войне. Кстати, я ничего не имел бы против и американских песен тех лет, когда наша страна и Штаты были в союзниках. Перефразируя Маяковского: Сочтемся славою. Ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет То, что построено в боях.

В перспективе же День Победы, независимо от всех дискуссий, может стать интернациональным праздником - символом победы Добра над Злом. И в смысле своей интернациональности - подобием Нового года, Наурыза, Рождества. Ведь все эти даты отмечаются независимо от национальностей, политических убеждений, государственных границ и соответствия связанных с ними историй тому, что мы называем «фактами».

Но в чем глубок и искренен Карпыков, так в отношении к пафосу-официозу. Ведь что такое официоз? Это содержание, утратившее форму, слова и церемонии, из которых выветриваются чувства. Такое выветривание в совсем еще недавние годы очень дорого обошлось Советскому Союзу. Но в наши дни мы сталкиваемся с еще большей опасностью. Как это ни больно, сегодня Победа превращается в красочно оформленную бесценную посылку из прошлого, из которой выпотрошено содержимое. И вина, и беда наша не в том, что мы поминаем прошлое и, как иронизируют порою, масштабно отмечаем 1945-й, а не 1812-й. Просто само то, за что было пролито столько крови, уже исчезло или стремительно продолжает исчезать.

И тут дело не просто в границах и политических играх. Евросоюз и при наличии различных государств десятилетиями был достаточно единым и удобным для передвижения в его пределах самых обычных людей. Дело не только в этом. Ведь, что воспевается ныне, начинается с эпохи Перестройки? Человек-потребитель и ставший мифическим рынок, который не более реален, чем «коммунизм из книжки»…

И что же получается? И у нас, и в России окружают вниманием (совершенно заслуженным) редеющие горстки долгожителей-ветеранов и при этом фактически топчутся на памяти десятков миллионов. Топчутся, не просто играя с памятниками и словами, перемешивая героев и еще вчерашних антигероев, но и стирая следы конкретных дел тех, кто сражался, строил исчезнувшие ныне комбинаты и заводы, создавал и крепил мощные, гремевшие на весь Союз сельскохозяйственные объединения. Вытравливают роботизацией и гаджетами живинку из образования, без которой не может быть ни качественной медицины, ни многого иного. А колоссальнейший контраст в доходах и возможностях самореализации?..

И разве удивительно, что при этом самые красивые, да и верные по глубинной сути слова и торжества начинают восприниматься как пустышки? Ведь и самое простое слово «вперед!» обретает смысл лишь в устах того, кто и сам способен идти туда, куда зовет.