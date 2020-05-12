Танат КАРПЫКОВ: Никогда больше

С каждым годом День Победы для меня все больше становится символом всеобщего помешательства. И чем пафоснее речи чиновников, тем быстрее мы забываем о главном: прошлое нас ничему не учит.

В этот день в каждый семье принято вспоминать о своих героях. О тех, кто самоотверженно воевал на фронтах Второй мировой войны. Вспоминаю и я. Мои дедушки отправились на фронт из Кустаная юными мальчишками: один служил в блокадном Ленинграде, другой̆ воевал в Кёнигсберге. Оба вернулись в Казахстан инвалидами.

Еще я вспоминаю разговоры из детства. Мой прадед по материнской линии умер в 2004 году. И никогда не говорил мне ни о войне, ни о блокадном Ленинграде... и никогда не праздновал День Победы. И я знаю почему.

Первое. Войной гордиться невозможно. Любая война - это кровь и миллион потерянных жизней, еще больше - поломанных судеб. Прадед при жизни молча проклинал войну и всегда пил первую стопку за мир. Потому что его поколение сердцем воспринимало масштаб беды. У современников иначе. Мы воспитываем наших детей в духе военной пропаганды. Наличие оружия или ракеты - для нас это повод для радости, нежели для возмущения. В наших детских садах и школах продолжается намеренная героизация войны: вместо её осмысления и более глубокого понимания катастрофы у нас проводят конкурсы на лучший рисунок войны, а в школах - смотры строя...

Второе. О том, как неприятно наблюдать спор земляков в Интернете о цвете ленточки. Ни тот, ни другой никогда не будет думать, что любой атрибут - это продукт идеологии. Для многих символы Дня Победы становятся неким индикатором на идеологическую принадлежность человека. А это самое подлое лицемерие!

Третье. Самое важное для современника. Прошлое должно научить человечество любить друг друга и ценить мир и спокойствие. И никогда не героизировать тот подвиг, когда человек убивал человека. Весь этот милитаристский шлак, не сползающий с «ящиков» и страниц газет, извратил День Победы. И мне кажется, он противен ветеранам.

В связи с пандемией людей призывали зажечь свечи в окнах, зарегистрировать карточку на сайте Бессмертного полка и петь военные песни с балкона. Все это, может быть, для кого-то важно и нужно. Но утомляет другое - пафос. Казалось бы, любая победа и память о прошлом должны научить нас новому опыту. И этот новый опыт - жить в мире и беречь нашу хрупкую цивилизацию. Мы должны ценить то, что принято называть мирным небом над головой. Но современный сетевой спор о Дне Победы и Второй мировой войне совсем другой: делит людей на своих и чужих, намеренно вселяет вражду.

В этом году в столицах Казахстана и России не было военных парадов. И, может быть, в юбилейный год мы должны понять, что День Победы - это не только демонстрация силы и лозунг «Можем повторить!» на какой-нибудь немецкой иномарке. Мой День Победы - это написанное по-русски «Спасибо» на Бранденбургских воротах, это песни и музыка о мире, дружбе и любви. Это такая память, которая глубоко в сердце без всяких портретов и фанфаронства, так сильно искажающих смысл мировой трагедии.

Никогда больше!