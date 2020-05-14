Вакцинация не станет принудительной - Биртанов

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о принятии проекта Кодекса о здоровье, в частности прокомментировал норму о вакцинации детей, передает Tengrinews.kz.

Депутаты Мажилиса Парламента одобрили во втором чтении проект кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". По словам министра, ни один закон в сфере здравоохранения ранее не проходил такого открытого и масштабного обсуждения: прошло 42 заседания рабочей группы, поступило более 1000 поправок, 11 публичных обсуждений в Нур-Султане, Алматы и регионах.

"Отдельно хотел бы остановиться на вакцинации. В последнее время в социальных сетях разгорались баталии против принятия кодекса в части обязательной вакцинации с рассказами о некачественных вакцинах, о недобросовестных закупах и неправильной транспортировке вакцин, о медосложнениях, которых нет, и якобы огромном количестве отказников. Это откровенные манипуляции общественным сознанием!

Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире, в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады", - высказался министр в Facebook.

Он сообщил, что 2019 году в Казахстане привили 4,8 миллиона детей, а отказов от прививки было 6003, то есть всего лишь 0,12 процента.

"За 2019 год всего лишь 143 привитых ребенка получили неблагоприятные проявления (повышение температуры, припухлость, покраснение кожи), а это 0,003 процента.

К тому же, если сравнить количество погибших детей в Казахстане за 2019 год, от вакцин это 0! Цифры говорят сами за себя", - добавил Биртанов.

Глава ведомства отметил, что каждая вакцина в Казахстане проходит многоэтапную проверку на безопасность, эффективность и качество, которая соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP). Проводятся лабораторные исследования, также проверяется история доклинических и клинических исследований, какова эпидемиологическая эффективность вакцины.

"Уже после регистрации каждая партия, серия завозимой вакцины проходит еще одну оценку на безопасность и качество. Если вакцина закупается через международные организации, то оценка безопасности качества проводится на уровне ВОЗ. Сегодня все применяемые в рамках Национального календаря прививок вакцины проходят преквалификацию Всемирной организации здравоохранения. Ранее мы неоднократно демонстрировали, как проходит процесс оценки безопасности и качества. Будем это продолжать делать открыто и тщательно", - сказал министр.

Депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, который предусматривает введение обязательной вакцинации для детей.