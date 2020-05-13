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Мажилис одобрил обязательную вакцинацию. Допуск в детсады будет зависеть от коллективного иммунитета
Иллюстративное фото umpquahealthclinic.com
Что случилось. Мажилис принял во втором чтении и передал на рассмотрение в Сенат проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Проект предполагал обязательную вакцинацию всех граждан Казахстана и запрет на посещение детских садов для непривитых детей.
Мажилис не одобрил замену слова "обязан" на "вправе" в статье о проведение профилактических прививок и не исключил из законопроекта норму, запрещающую непривитым детям посещать детские сады.
Посещение детсадов. Тем не менее введено понятие "коллективного иммунитета". Приняты поправки, предусматривающие решение вопросов приёма непривитых детей в детские дошкольные организации, исходя из уровня коллективного иммунитета.
"Допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня коллективного иммунитета в детском саду", – сообщила депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.
Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ранее поясняла, что непривитых детей будут допускать в детсад, только если в группе достаточное число привитых и есть коллективный иммунитет.
Обязательные прививки. Зауреш Аманжолова также сообщила, что принято решение, по которому все прививки будут чётко разделены на обязательные и добровольные.
Согласно проекту постановления Правительства, к обязательным прививкам относятся:
- вирусный гепатит "А" (В15);
- вирусный гепатит "В" (В16);
- гемофильная инфекция типа b (В96.3);
- дифтерия (А36);
- злокачественные новообразования шейки матки (С53);
- коклюш (А37);
- корь (В05);
- краснуха (В06);
- пневмококковая инфекция (В95.3);
- полиомиелит (А80);
- столбняк (А33-А35);
- туберкулёз (А15-А19);
- эпидемический паротит (В26).
- бешенство (А82);
- брюшной тиф (А01.0);
- грипп (J10-J11);
- клещевой вирусный энцефалит (А84);
- сибирская язва (А22);
- туляремия (А21);
- чума (А20).
Другие изменения. В проекте кодекса нет ответственности родителей за отказ от обязательных прививок.
Депутаты также внесли поправки, закрепляющие обязательное проведение осмотра прививаемого лица перед проведением прививок, информирование лица или его законного представителя о профилактической прививке, возможных неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от неё.
Определено, что профилактические прививки проводятся только лицам, не имеющим медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается уполномоченным органом.
Почему это важно знать. Статья об обязательной вакцинации в новом Кодексе о здоровье вызвала споры в обществе. Часть казахстанцев выступила против, аргументируя это тем, что вакцины, по их мнению, могут навредить здоровью детей. В Министерстве здравоохранения настаивали на том, что отказываясь от вакцинации, родители ограничивают право ребёнка на здоровье. В итоге Мажилис одобрил проект кодекса, в котором, несмотря на некоторые компромиссные решения, основное требование Минздрава об обязательной вакцинации осталось в силе.
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