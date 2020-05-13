Все прививки будут разделены на обязательные и добровольные, передает Informburo.kz

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Что случилось. Мажилис принял во втором чтении и передал на рассмотрение в Сенат проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Проект предполагал обязательную вакцинацию всех граждан Казахстана и запрет на посещение детских садов для непривитых детей.

Мажилис не одобрил замену слова "обязан" на "вправе" в статье о проведение профилактических прививок и не исключил из законопроекта норму, запрещающую непривитым детям посещать детские сады.

Посещение детсадов. Тем не менее введено понятие "коллективного иммунитета". Приняты поправки, предусматривающие решение вопросов приёма непривитых детей в детские дошкольные организации, исходя из уровня коллективного иммунитета.

"Допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня коллективного иммунитета в детском саду", – сообщила депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева ранее поясняла, что непривитых детей будут допускать в детсад, только если в группе достаточное число привитых и есть коллективный иммунитет.

Обязательные прививки. Зауреш Аманжолова также сообщила, что принято решение, по которому все прививки будут чётко разделены на обязательные и добровольные.

Согласно проекту постановления Правительства, к обязательным прививкам относятся:

вирусный гепатит "А" (В15);

вирусный гепатит "В" (В16);

гемофильная инфекция типа b (В96.3);

дифтерия (А36);

злокачественные новообразования шейки матки (С53);

коклюш (А37);

корь (В05);

краснуха (В06);

пневмококковая инфекция (В95.3);

полиомиелит (А80);

столбняк (А33-А35);

туберкулёз (А15-А19);

эпидемический паротит (В26).

бешенство (А82);

брюшной тиф (А01.0);

грипп (J10-J11);

клещевой вирусный энцефалит (А84);

сибирская язва (А22);

туляремия (А21);

чума (А20).

по эпидемиологическим и клиническим показаниям:

Другие изменения. В проекте кодекса нет ответственности родителей за отказ от обязательных прививок.

Депутаты также внесли поправки, закрепляющие обязательное проведение осмотра прививаемого лица перед проведением прививок, информирование лица или его законного представителя о профилактической прививке, возможных неблагоприятных проявлениях и последствиях отказа от неё.

Определено, что профилактические прививки проводятся только лицам, не имеющим медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается уполномоченным органом.

Почему это важно знать. Статья об обязательной вакцинации в новом Кодексе о здоровье вызвала споры в обществе. Часть казахстанцев выступила против, аргументируя это тем, что вакцины, по их мнению, могут навредить здоровью детей. В Министерстве здравоохранения настаивали на том, что отказываясь от вакцинации, родители ограничивают право ребёнка на здоровье. В итоге Мажилис одобрил проект кодекса, в котором, несмотря на некоторые компромиссные решения, основное требование Минздрава об обязательной вакцинации осталось в силе.