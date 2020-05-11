График движения дачных автобусов изменили в Костанае

Движение автобусов по дачным маршрутам продлено до 18 мая. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костаная.

Фото из архива "НГ"

- Вечернее время продлено (теперь с 20:00), утреннее время сохраняется без изменений, - пояснили в акимате. - Кроме того, с 7 мая по маршрутам №№ 5, 104, 108, 113 А, 113 Б дополнительно добавлено по одному автобусу.

Проезд для пассажиров по-прежнему бесплатный.

Напомним, что 30 апреля региональный оперативный штаб Костаная согласовал график движения автобусов по дачным маршрутам в формате один рейс утром и один вечером на каждом маршруте.

- Автобусы выходят из начальных пунктов утром в 6.30, а вечером развозят пассажиров из садовых обществ в 18 часов, - пояснили тогда в РОШ. - Проезд будет бесплатным, также будет организован беспрепятственный проезд дачников через блок-посты.

Для жителей областного центра работают маршруты №№ 5, 7, 8, 24, 42, 101, 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114.