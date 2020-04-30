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"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

30 апреля 2020, 16:42 |  Государство

Региональный оперативный штаб Костаная сегодня, 30 апреля, согласовал график движения автобусов по дачным маршрутам. В сообщении отмечается, что на каждом маршруте будет организован один рейс утром и один вечером.

- Автобусы выходят из начальных пунктов утром в 6.30, а вечером развозят пассажиров из садовых обществ в 18 часов, - пояснили в РОШ. - Проезд будет бесплатным, также будет организован беспрепятственный проезд дачников через блок-посты.

Работать будут маршруты №№ 5, 7, 8, 24, 42, 101, 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114. Публикуем расписание рейсов:
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Комментарии к новости
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§ yudjin
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6566
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.04.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Автобусы выходят из начальных пунктов утром в 6.30,

Согласно таблицы, практически все маршруты выходят в 7.00, при чем здесь 6.30?
Заинтересовал пункт 9... маршрут 113-ый. Идет в 7.00 и 7.30.
Вопрос, это ДВА разных автобуса или один и тот же?
Если один, то он физически не сможет за пол часа доехать до Пригородных дач и вернуться. На это нужен минимум ЧАС.
Смотрим дальше. Обратно едет в 18.00... ОДИН....
Смешно, туда два, обратно -один... На что надеяться, куда люди денутся?

Походу надо завтра брать фотоаппарат - будет штурм, будет и фотоотчет. ;-) ... и рулетку, замерять дистанцию.

[Исправлено: yudjin, 30.04.2020 - 17:04]
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§ Pasha
Re: "Один рейс утром и один вечером" - график и...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 30.04.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один утром. один вечером...Да там от давки и духоты больше людей пострадает, чем от самого вируса. Думаю уже вечером 1 -го или ещё пустят , или вообще прикроют лавочку.
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§ abaika95
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.04.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Походу надо завтра брать фотоаппарат - будет штурм, будет и фотоотчет/



Вот она гражданская позиция активиста,зачем помогать? Зачем решать проблему? Побегу, нафоткаю и потом буду год хихикать как все коряво получилось с этими дачами у властей))
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§ yudjin
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6566
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.04.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Зачем решать проблему?

Дык, для того и надо запечатлеть, патамушта власть совершенно далека от народа и его проблем. Откуда им знать как там едет какой-то народишко... А я лет 25 езжу и знаю.... приоткрою им глазки от нурпелены. Вот пусть и решают... за это получают зарплаты и премии.
Но они думают 3,14...ц какие спецы... Им сколько люди не говорят, все - божья роса.
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§ drakon
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19105
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.04.20 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как все коряво получилось с этими дачами у властей))

Обидели Власть и его Защитника... :-o
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§ abaika95
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.04.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дык, для того и надо запечатлеть, патамушта власть совершенно далека от народа и его проблем/


А ну тоесть по твойму гражданское общество так и должно действовать?) Стоять в сторонке фоткать какое либо действо а потом бегать по кабинетам (если конечно будешь бегать) и доказывать смотрите вы были не правы! А я прав,автобусов мало было!)
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§ abaika95
"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3822
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.04.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Обидели Власть/


Кто обидел? Где ? И каким образом?)
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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