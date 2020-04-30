"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае

Региональный оперативный штаб Костаная сегодня, 30 апреля, согласовал график движения автобусов по дачным маршрутам. В сообщении отмечается, что на каждом маршруте будет организован один рейс утром и один вечером.

- Автобусы выходят из начальных пунктов утром в 6.30, а вечером развозят пассажиров из садовых обществ в 18 часов, - пояснили в РОШ. - Проезд будет бесплатным, также будет организован беспрепятственный проезд дачников через блок-посты.

Работать будут маршруты №№ 5, 7, 8, 24, 42, 101, 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114. Публикуем расписание рейсов: