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"Один рейс утром и один вечером" - график и маршруты дачных автобусов утвердили в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
30 апреля 2020, 16:42 | Государство
Региональный оперативный штаб Костаная сегодня, 30 апреля, согласовал график движения автобусов по дачным маршрутам. В сообщении отмечается, что на каждом маршруте будет организован один рейс утром и один вечером.
- Автобусы выходят из начальных пунктов утром в 6.30, а вечером развозят пассажиров из садовых обществ в 18 часов, - пояснили в РОШ. - Проезд будет бесплатным, также будет организован беспрепятственный проезд дачников через блок-посты.
Работать будут маршруты №№ 5, 7, 8, 24, 42, 101, 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114. Публикуем расписание рейсов:
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