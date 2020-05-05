Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае

Все трое инфицированных 1972, 1974 и 1987 года рождения, - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном информационном штабе.

- Данные лица были госпитализированы в карантинный стационар в связи с близким контактом с ранее заболевшим пациентом. У всех были взяты анализы, по результатам диагностических исследований ПЦР диагноз КВИ подтвержден, - сообщили в штабе. - В настоящее время данные лица госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Как отметили в штабе, вместе с первым выявленным больным пациентом, вахтовиком предприятия «Тенгизшевройл», было госпитализировано 18 человек близких по контакту.

По состоянию на 12.40 5 мая в регионе выявлено 53 человека с коронавирусом, выздоровело – 11 человек, 1 скончался.

Как сообщили в управлении здравоохранения, вчера с выздоровлением от COVID-19 были выписаны четверо пациентов, сегодня - еще трое. Все - житикаринцы. В частности, 4 мая из инфекционного отделения детской областной больницы был выписан мальчик 2010 г. р. Он находился на лечении с 17 апреля.