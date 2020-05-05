Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 4179 случаев (+130 за сутки),
1264 выздоровевших (+91 за сутки), 29 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области:
  53 случая (+3 за сутки), 15 выздоровевших (+7 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае

5 мая 2020, 12:46 |  Коронавирус

Все трое инфицированных 1972, 1974 и 1987 года рождения,  - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном информационном  штабе.

- Данные лица были госпитализированы в карантинный стационар в связи с близким контактом с ранее заболевшим пациентом. У всех были взяты анализы, по результатам диагностических исследований ПЦР диагноз КВИ подтвержден, - сообщили в штабе. - В настоящее время данные лица госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Как отметили в штабе, вместе с первым выявленным больным пациентом, вахтовиком предприятия «Тенгизшевройл», было госпитализировано 18 человек близких по контакту.

По состоянию на 12.40 5 мая в регионе выявлено 53 человека с коронавирусом, выздоровело – 11 человек, 1 скончался.

Как сообщили в управлении здравоохранения, вчера с выздоровлением от COVID-19 были выписаны четверо пациентов, сегодня - еще трое. Все - житикаринцы. В частности, 4 мая из инфекционного отделения детской областной больницы был выписан мальчик 2010 г. р. Он находился на лечении с 17 апреля.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.05.20 17:07 Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
05.05.20 17:02 Курганцам, потерявшим доход в пандемию, раздадут поросят, телят и семена картошки
05.05.20 16:36 Когда застрахованные граждане смогут сдавать тесты на коронавирус по ОСМС
05.05.20 14:30 Мониторинг популяции иксодовых клещей начался в Костанайской области
05.05.20 09:08 Названо условие отмены чрезвычайного положения в Казахстане
04.05.20 23:31 Два человека погибли, трое ранены в результате столкновения "Хонды" с "КамАЗом" в Костанайской области
04.05.20 18:26 Без осадков, днем тепло - Прогноз погоды на ближайшие дни в Костанайской области
04.05.20 16:19 На работу и обратно - на личном транспорте. Какие решения принял областной оперативный штаб
04.05.20 14:02 Даурен Абаев освобожден от должности
04.05.20 13:53 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ arman_kst
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.05.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завезенные случаи
Профайл

§ denfostr
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 05.05.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При чем тут фото с набережной??
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1506
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 05.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:

Намёк "залётные"
Профайл

* Обликоморале
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7249
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.05.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
denfostr:

Всё очень просто. Шагал это чайка, Тенгиз это море. Ассоциативная фотография. :lol:
Профайл

§ Pasha
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 05.05.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал сегодня в Kazakhstan Today что наш город и ещё четыре определены для эвакуации казахстанцев с России. По датам и количеству подробностей пока не видел.
Профайл

§ abaika95
Re: Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3843
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/что наш город и ещё четыре определены для эвакуации казахстанцев/




Ну да,у нас же врачей завались,палаты пустые, врачи скучают,народ скучает,все скучают без заражённых)
Профайл

§ Козлов я
Три новых случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.05.20 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
что наш город и ещё четыре определены для эвакуации казахстанцев
Профайл




Авторизация
 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Мажилисмен Аманжан Жамалов в запросе премьер-министру РК сделал прогноз о том, что активы Нацфонда при такой скорости изъятия и низких ценах на нефть могут быть исчерпаны менее чем за 3-4 года. Не пора ли прекратить трату этих денег?
Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 53
Пользователей: 3
Всего: 56

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 74 Files Loaded: 637.58 Ko | Raw HTML: 62.4 Ko -
^ Наверх