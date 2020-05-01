Коронавирус в Костанайской области:
СOVID-19 выявлен у одного из приехавших в Костанай из Тенгиза вахтовиков
В Костанайской области зарегистрирован 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 8.00 пятницы, 1 мая). Об этом сообщил оперативный информационный штаб.
Фото из архива "НГ"
- 29 апреля в Костанайскую область из города Атырау прибыло 358 человек. Прибывшие были размещены в помещения, определенные местными исполнительными органами, до получения результатов лабораторного обследования. Положительный результат на СOVID-19 подтверждён у мужчины 1989 года рождения, жителя города Лисаковск, работающего на предприятии «Тенгизшевройл», - пояснили в штабе.
Пациент переведен в инфекционный стационар областной больницы. Близкие по контакту переведены в карантинный стационар. У остальных лиц, взяты расписки, проведено анкетирование, направлены на домашний карантин.
Состояние больного удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего по состоянию на 1.05.2020 года в области зарегистрированы 50 человек с инфекцией COVID-19.
Поезд с вахтовыми рабочими компании "Тенгизшевройл" прибыл в Костанай 29 апреля. Отправка незанятых на производстве вахтовиков по домам началась неделю назад, вскоре после того, как на Тенгизе появились инфицированные коронавирусом.
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