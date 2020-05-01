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СOVID-19 выявлен у одного из приехавших в Костанай из Тенгиза вахтовиков

1 мая 2020, 09:47 |  Коронавирус

В Костанайской области зарегистрирован 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 8.00 пятницы, 1 мая). Об этом сообщил оперативный информационный штаб.

Фото из архива "НГ"

- 29 апреля в Костанайскую область из города Атырау прибыло 358 человек. Прибывшие были размещены в помещения, определенные местными исполнительными органами, до получения результатов лабораторного обследования. Положительный результат на СOVID-19  подтверждён у мужчины 1989 года рождения, жителя города Лисаковск, работающего на предприятии «Тенгизшевройл», - пояснили в штабе.

Пациент переведен в инфекционный стационар областной больницы. Близкие по контакту переведены в карантинный стационар. У остальных лиц, взяты расписки, проведено анкетирование, направлены на домашний карантин.

Состояние больного удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по состоянию на 1.05.2020 года в области зарегистрированы 50 человек с инфекцией COVID-19.

Поезд с вахтовыми рабочими компании "Тенгизшевройл" прибыл в Костанай 29 апреля. Отправка незанятых на производстве вахтовиков по домам началась неделю назад, вскоре после того, как на Тенгизе появились инфицированные коронавирусом.
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Комментарии к новости
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§ peshexod
Re: СOVID-19 выявлен у одного из приехавших в Костанай из...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3472
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 01.05.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не обследовали на месте?
Для чего надо развозить заразу по стране?
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§ arman_kst
Re: СOVID-19 выявлен у одного из приехавших в Костанай из...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 451
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.05.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь контактных надо изолировать
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
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