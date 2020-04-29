Коронавирус в Костанайской области:
Поезд с вахтовыми рабочими компании "Тенгизшевройл" прибыл в Костанай
Бахыт АХМЕТОВ
Отправка незанятых на производстве вахтовиков по домам началась примерно неделю назад, вскоре после того, как на Тенгизе появились инфицированные коронавирусом. Областной штаб сообщил, что в область вернулись 358 рабочих.
В ожидании поезда
- 29 апреля в г. Костанай прибудут работники предприятия «Тенгизшевройл», закончившие работать вахтовым методом. Все они являются жителями Костанайской области, сообщает пресс-секретарь акимата области Саят ЖУСУПОВ. - Учитывая рост заболевания COVID-19 в Атырауской области, по прибытию данные граждане пройдут анкетирование, термометрию, с целью выявления признаков заболевания коронавирусной инфекции.
Автобусы ждут пассажиров, чтобы отвезти их в провизорные центры
Вахтовики ехали и высаживались на перрон под контролем полицейских
Посадка в автобусы
Затем рабочих отправят в карантинные стационары, где у них будет проведен забор материала для исследования методом ПЦР, на предмет наличия COVID-19. Если результаты будут отрицательные, то работники отправятся на домашний карантин "до истечения 14-дневного инкубационного периода". Заболевших поместят на лечение.
В поезде, которой следовал до Костаная без остановок, 10 вагонов
Вахтовика с температурой забирает скорая помощь
Поезд, доставивший вахтовиков, состоит из 10 вагонов, он в пути нигде не останавливался. В дороге его сопровождали сотрудники полиции.
Прибывших разместят в провизорных центрах областной офтальмологической больницы, Костанайской городской больницы, в провизорном госпитале г. Тобыл.
Фото Ксении РЕБИК
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