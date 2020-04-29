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Поезд с вахтовыми рабочими компании "Тенгизшевройл" прибыл в Костанай

Бахыт АХМЕТОВ

29 апреля 2020, 15:26 |  Коронавирус

Отправка незанятых на производстве вахтовиков по домам началась примерно неделю назад, вскоре после того, как на Тенгизе появились инфицированные коронавирусом. Областной штаб сообщил, что в область вернулись 358 рабочих.

В ожидании поезда

- 29 апреля в г. Костанай прибудут работники предприятия «Тенгизшевройл», закончившие работать вахтовым методом. Все они являются жителями Костанайской области, сообщает пресс-секретарь акимата области Саят ЖУСУПОВ. - Учитывая рост заболевания COVID-19 в Атырауской области, по прибытию данные граждане пройдут анкетирование, термометрию, с целью выявления признаков заболевания коронавирусной инфекции.

Автобусы ждут пассажиров, чтобы отвезти их в провизорные центры

Вахтовики ехали и высаживались на перрон  под контролем полицейских

Посадка в автобусы

Затем рабочих отправят в карантинные стационары, где у них будет проведен забор материала для исследования методом ПЦР, на предмет наличия COVID-19. Если результаты будут отрицательные, то работники отправятся на домашний карантин "до истечения 14-дневного инкубационного периода". Заболевших поместят на лечение.

В поезде, которой следовал до Костаная без остановок, 10 вагонов

Вахтовика с температурой забирает скорая помощь

Поезд, доставивший вахтовиков, состоит из 10 вагонов, он в пути нигде не останавливался. В дороге его сопровождали сотрудники полиции.

Прибывших  разместят в провизорных центрах областной офтальмологической больницы, Костанайской городской больницы, в провизорном госпитале г. Тобыл.

Фото Ксении РЕБИК
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Нет. Нацфонд предназначен для поддержки экономики и граждан в период кризиса.
Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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