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Маулен Ашимбаев избран председателем Сената

4 мая 2020, 13:53 |  Государство

Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан, информацию подтвердил пресс-секретарь Президента Берик Уали корреспонденту Tengrinews.kz.

Указом Главы государства Маулен Ашимбаев назначен депутатом Сената Парламента. До этого он  занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента.

 Ранее 2 мая были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.  

Ашимбаев родился в 1971 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. В 2016 году окончил также Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Кандидат политических наук. Магистр международных отношений.

В разные годы он работал старшим экспертом, заведующим сектором, первым заместителем руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента. Занимал пост заведующего Аналитическим центром Совета Безопасности Казахстана. Был директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, заместителем секретаря Совбеза РК, заместителем руководителя Администрации Президента.

С 2012 по 2016 годы Маулен Ашимбаев работал в составе Мажилиса Парламента V созыва. В марте 2016 года он стал депутатом нижней палаты VI созыва. С февраля 2018-го по июнь 2019 года он занимал должность первого заместителя председателя партии Nur Otan. 

Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом. 

30 июля 2019 года был назначен помощником Президента, а с 18 декабря 2019 года стал первым заместителем руководителя Администрации Президента.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Re: Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом.//

это как вице-президент в странах загнивающего капитализма.
второй человек.
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§ drakon
Re: Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19138
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот, за Даригу - переживаю... :lol: :-o
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* alex_60
Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я вот, за Даригу - переживаю...


ну ты же Биллу Гейтсу звонил на днях,
позвони ей, узнай что-почем.
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* alex_60
Маулен Ашимбаев избран председателем Сената
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8178
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:52
Комментарий удален модератором.
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