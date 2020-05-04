Маулен Ашимбаев избран председателем Сената

Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан, информацию подтвердил пресс-секретарь Президента Берик Уали корреспонденту Tengrinews.kz.

Указом Главы государства Маулен Ашимбаев назначен депутатом Сената Парламента. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента.

Ранее 2 мая были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой .

Ашимбаев родился в 1971 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби. В 2016 году окончил также Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Кандидат политических наук. Магистр международных отношений.

В разные годы он работал старшим экспертом, заведующим сектором, первым заместителем руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента. Занимал пост заведующего Аналитическим центром Совета Безопасности Казахстана. Был директором Казахстанского института стратегических исследований при Президенте, заместителем секретаря Совбеза РК, заместителем руководителя Администрации Президента.

С 2012 по 2016 годы Маулен Ашимбаев работал в составе Мажилиса Парламента V созыва. В марте 2016 года он стал депутатом нижней палаты VI созыва. С февраля 2018-го по июнь 2019 года он занимал должность первого заместителя председателя партии Nur Otan.

Весной 2019 года Ашимбаев возглавил предвыборный штаб кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева и был его доверенным лицом.

30 июля 2019 года был назначен помощником Президента, а с 18 декабря 2019 года стал первым заместителем руководителя Администрации Президента.