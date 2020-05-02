Решение о работе общественного транспорта отменили в Рудном

Автобусы по всем городским и дачным направлениям должны были возобновить движение в Рудном с понедельника, 4 мая. Об этом городской акимат сообщал 30 апреля. Однако сегодня на странице акима Рудного в Инстаграм ap.akima_rdn появилось новое сообщение.

Фото instagram.com/rudnyidauysy



"Дорогие рудничане! Как Вы знаете, с 4 мая 2020 года ряд объектов торговли возобновляют свою деятельность!

Однако Главным государственным санитарным врачом Костанайской области рудненскому РОШ рекомендовано отменить решение о возобновление деятельности общественного транспорта с 4 мая текущего года в связи с предупредительными мерами до улучшения эпидемиологической ситуации в Костанайской области.

Рудненским городским штабом принято решение: отменить ранее принятое решение о возобновлении движения общественного транспорта и разрешить добираться до места работы на личном автотранспорте".