Коронавирус в Костанайской области:
Решение о работе общественного транспорта отменили в Рудном
Автобусы по всем городским и дачным направлениям должны были возобновить движение в Рудном с понедельника, 4 мая. Об этом городской акимат сообщал 30 апреля. Однако сегодня на странице акима Рудного в Инстаграм ap.akima_rdn появилось новое сообщение.
Фото instagram.com/rudnyidauysy
"Дорогие рудничане! Как Вы знаете, с 4 мая 2020 года ряд объектов торговли возобновляют свою деятельность!
Однако Главным государственным санитарным врачом Костанайской области рудненскому РОШ рекомендовано отменить решение о возобновление деятельности общественного транспорта с 4 мая текущего года в связи с предупредительными мерами до улучшения эпидемиологической ситуации в Костанайской области.
Рудненским городским штабом принято решение: отменить ранее принятое решение о возобновлении движения общественного транспорта и разрешить добираться до места работы на личном автотранспорте".
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