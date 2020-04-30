Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном

Автобусы по всем городским и дачным направлениям начнут движение с понедельника. Это произойдет одновременно с возобновлением деятельности некоторых других предприятий Рудного. Об этом сообщается на официальной странице аппарата акима Рудного в Instagram.

Фото instagram.com/rudnyidauysy

- С понедельника, 4 мая, в Рудном возобновляет работу общественный транспорт по всем маршрутам: городские и дачные направления. Условие – соблюдение всех санитарных норм, - говорится в сообщении.

Такое решение принял аким Рудного Бахытжана Гаязов.

С понедельника же возобновляют деятельность непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, цветочные павильоны, салоны сотовой связи, в полном объеме начнет работать городская поликлиника №1.

ЦОН, торговые центры, детские сады, образовательные центры, вещевые и промышленные рынки пока остаются закрытыми. А продовольственные рынки открылись с 30 апреля.