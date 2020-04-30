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Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном

30 апреля 2020, 13:23 |  Государство

Автобусы по всем городским и дачным направлениям начнут движение с понедельника. Это произойдет одновременно с возобновлением деятельности некоторых других предприятий Рудного. Об этом сообщается на официальной странице аппарата акима Рудного в Instagram.

Фото instagram.com/rudnyidauysy

- С понедельника, 4 мая, в Рудном возобновляет работу общественный транспорт по всем маршрутам: городские и дачные направления. Условие – соблюдение всех санитарных норм, - говорится в сообщении.

Такое решение принял аким Рудного Бахытжана Гаязов.

С понедельника же возобновляют деятельность непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, цветочные павильоны, салоны сотовой связи, в полном объеме начнет работать городская поликлиника №1.

ЦОН, торговые центры, детские сады, образовательные центры, вещевые и промышленные рынки пока остаются закрытыми. А продовольственные рынки открылись с 30 апреля.
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Комментарии к новости
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§ ElleR
Re: Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 30.04.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С понедельника же возобновляют деятельность непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, цветочные павильоны, салоны сотовой связи, в полном объеме начнет работать городская поликлиника №1, ЦОН, торговые центры, детские сады, образовательные центры. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38508


Там же написано "Пока закрытыми остаются ЦОН, торговые центры, детские сады, образовательные центры, вещевые и промышленные рынки."
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§ denfostr
Re: Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 30.04.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При условии сохранения норм ...весело.а что они для этого сделали?
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§ сайлау курманов
Re: Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3719
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.04.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается длина моего шага шестьдесят см, так я прошел шесть км, шагомер что на телефоне показал десять тысяч шагов,
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§ Тимур Гафуров
Re: Общественный транспорт с 4 мая возобновляет работу в Рудном
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 512
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.04.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
Там же написано

Исправили. Спасибо
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