COVID-19 как сопутствующее заболевание - результат расследования смерти пенсионерки в Аркалыке

Причину смерти 84-летней пациентки из Аркалыка сообщило сегодня, 30 апреля, управление здравоохранения акимата Костанайской области по результатам работы КИЛИ (комиссии по изучению летальных исходов).

Заседание комиссии по изучению летального случая прошло 27 апреля.



"Согласно изученной медицинской документации, пациентка с марта 2020 года состояла на "Д" учёте в Аркалыкской городской поликлинике по месту прикрепления с диагнозом: артериальная гипертония 3 ст, риск 3, гипертензивная энцефалопатия", - сообщили в ведомстве.



Комиссия установила, что за последние два месяца пенсионерка неоднократно вызывала скорую медицинскую помощь на дом по основному заболеванию, подтверждение этому - медицинская информационная система.



"На основании вышеизложенного, а также учитывая возраст пациентки и наличие хронического заболевания, комиссия пришла к выводу, что смерть данной пациентки наступила на фоне сердечно-сосудистой недостаточности, - отмечается в пресс-релизе. - Положительный результат коронавирусной инфекции является сопутствующим заболеванием".

Как сообщал ранее областной оперативный штаб, 20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление. При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался.

25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.