От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной реакцией на коронавирус?

Пенсионерка из Аркалыка была инфицирована COVID-19, но умерла ли она по этой причине - разбирается специальная комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с КВИ. Такие комиссии созданы во всех регионах Казахстана.





Как сообщал областной оперативный штаб, 20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление. При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался.

25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.

КИЛИ проводит анализ медицинской документации для выявления непосредственной причины смерти пациента. В случае с пенсионеркой из Аркалыка, КИЛИ будет проведена 27 апреля. Космиссия должна установить непосредственную причину смерти женщины. На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке.

Можно предположить, что комиссия работает исключительно с документами, потому что по распоряжению минздрава трупы людей, умерших с положительным результатом на коронавирус, запрещено вскрывать.

Также стало известно, что первая аркалыкская пациентка 1972 г.р., которая сейчас проходит лечение по поводу COVID-19, сдала вторичный анализ. Получен отрицательный результат. В настоящее время больная находится на лечении согласно первого положительного результата на COVID-19.

- Следует отметить, что все последующие результаты могут быть как отрицательные так и положительные, в зависимости от состояния здоровья пациента, его иммунитета и получаемого лечения, - говорится в пресс-релизе областного оперативного штаба. -

Согласно протокола лечения, перед выпиской из больницы, у пациентки будут дважды взяты анализы на КВИ. При двукратном устойчивом отрицательном анализе, она будет выписана из больницы.