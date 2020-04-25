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От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной реакцией на коронавирус?

25 апреля 2020, 22:38 |  Коронавирус

Пенсионерка из Аркалыка была инфицирована COVID-19, но умерла ли она по этой причине - разбирается специальная комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с КВИ. Такие комиссии созданы во всех регионах Казахстана.



Как сообщал областной оперативный штаб, 20 апреля женщина обращалась за медицинской помощью с жалобами на высокое артериальное давление. При осмотре на дому участковым врачом выявлено ослабленное дыхание, выставлен предварительный диагноз пневмония. Сын пенсионерки от госпитализации матери отказался.

25 апреля по результатам ПЦР-анализа у пожилой женщины уточнен диагноз COVID-19. В этот же день пенсионерка скончалась у себя дома.

КИЛИ проводит анализ медицинской документации для выявления непосредственной причины смерти пациента. В случае с пенсионеркой из Аркалыка, КИЛИ будет проведена 27 апреля. Космиссия должна установить непосредственную причину смерти женщины.  На сегодняшний день из Аркалыкской городской поликлиники и областной скорой помощи запрошена вся необходимая медицинская документация о пациентке.

Можно предположить, что комиссия работает исключительно с документами, потому что по распоряжению минздрава трупы людей, умерших с положительным результатом на коронавирус,  запрещено вскрывать.

Также стало известно, что первая аркалыкская пациентка 1972 г.р., которая сейчас проходит лечение по поводу COVID-19, сдала вторичный анализ. Получен отрицательный результат. В настоящее время больная находится на лечении согласно первого положительного результата на COVID-19.

- Следует отметить, что все последующие результаты могут быть как отрицательные так и положительные, в зависимости от состояния здоровья пациента, его иммунитета и получаемого лечения, - говорится в пресс-релизе областного оперативного штаба. -
Согласно протокола лечения, перед выпиской из больницы, у пациентки будут дважды взяты анализы на КВИ. При двукратном устойчивом отрицательном анализе, она будет выписана из больницы.

 
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9372
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.04.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще пофиг от чего она умерла. И она и другая 93 летния. Вот если я умру, крепкий мужчина от 30 до 50 лет. Фрукты, мясо, каши, не курящий. Выпивающий раз в месяц. Тогда реально вирус пришёл.
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§ Butch
От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной реакцией на коронавирус?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.04.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот если я , крепкий мужчина от 30 до 50 лет. Фрукты, мясо, каши, не курящий. Выпивающий раз в месяц. Тогда реально вирус пришёл

Увы, но всё что это будет означать - что у пациента было никчёмное здоровье. И вирус вообще не при делах :-)
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§ Butch
Re: От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.04.20 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Космиссия должна установить непосредственную причину смерти женщины.

Ох, беда беда. Совсем скучно людям жить стало. Комиссионно будут пальцем в небо тыкать придумывая причину смерти 84-летнего человека. Старость это называется!
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§ elektron
От чего умерла 84-летняя жительница Аркалыка с положительной реакцией на коронавирус?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4826
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.04.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не курящий. Выпивающий раз в месяц. Тогда реально вирус пришёл.

зря живёшь получается! :lol:
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
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Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
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