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Территорию под новое православное кладбище выделили в Кушмуруне

Юрий КАТАЛЕВИЧ

1 мая 2020, 11:53 |  Общество

Старое кладбище было давней проблемой для жителей поселка. Места на нем практически не осталось, и в последнее время умерших приходилось хоронить за кладбищенской оградой. Об этой проблеме «НГ» писала примерно месяц назад.

Накануне майских праздников аким поселка Кушмурун Сапар КУРМАНГАЛИЕВ сообщил, что проблема решена. В скором времени в поселке появится новое православное кладбище.

1- старое кладбище; 2 - новое христианское; 3 - действующее мусульманское

- Как только подсохло, мы с представителями общественности объездили прилегающие к поселку окрестности. В конечном итоге выбрали территорию, которая всех нас устроила, - сообщил аким гражданскому журналисту «НГ». - Важно было небольшое расстояние от поселка и наличие подъездных путей.

Территория находится примерно в 500 м от Кушмуруна, недалеко от старого кладбища. Дорога туда есть, предстоит только сделать съезд  с трассы.

В канун Родительского дня на новой территории появился экскаватор, который приступил к ее обкапыванию. Средства на горючее выделили кушмурунские предприниматели Юрий Анисько  и Геннадий Слепцов. Ворота взялся сделать местный предприниматель Владимир Ким.

- В ближайшее время священник Аулиекольской православной церкви приедет в Кушмурун освящать кладбище, - сообщил аким Аулиекольского района Ерлан ТЕМЕНОВ.
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Комментарии к новости
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§ Кушмурунец23
Re: Территорию под новое православное кладбище выделили в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.05.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти пять лет бились за новое кладбище.
Сколько мучений порой доставляло похоронить...
За это время в Кушмурун пришел третий по счету аким.
Четыре акима сменилось в Аулиекольском районе.
А тут буквально за пару недель подобрали территорию и нашли 50 000 тенге на соляру...
Полный писеццц , работничкиии !
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§ abaika95
Территорию под новое православное кладбище выделили в Кушмуруне
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3824
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.05.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А тут буквально за пару недель подобрали территорию и нашли 50 000 тенге на соляру...Полный писеццц , работничкиии/



Пока по башке не получили,всё телились)
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* drakon
Территорию под новое православное кладбище выделили в Кушмуруне
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19112
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
за пару недель подобрали территорию и нашли 50 000 тенге

Оказывается, как это было всё - просто... 8-)
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§ Кушмурунец23
Re: Территорию под новое православное кладбище выделили в...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.05.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оказывается, как это было всё - просто...

Для некоторых акимов свою жОпу очень трудно было поднять.
Тем более на этом не наваришься...
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