Территорию под новое православное кладбище выделили в Кушмуруне

Старое кладбище было давней проблемой для жителей поселка. Места на нем практически не осталось, и в последнее время умерших приходилось хоронить за кладбищенской оградой. Об этой проблеме «НГ» писала примерно месяц назад.

Накануне майских праздников аким поселка Кушмурун Сапар КУРМАНГАЛИЕВ сообщил, что проблема решена. В скором времени в поселке появится новое православное кладбище.

1- старое кладбище; 2 - новое христианское; 3 - действующее мусульманское

- Как только подсохло, мы с представителями общественности объездили прилегающие к поселку окрестности. В конечном итоге выбрали территорию, которая всех нас устроила, - сообщил аким гражданскому журналисту «НГ». - Важно было небольшое расстояние от поселка и наличие подъездных путей.

Территория находится примерно в 500 м от Кушмуруна, недалеко от старого кладбища. Дорога туда есть, предстоит только сделать съезд с трассы.

В канун Родительского дня на новой территории появился экскаватор, который приступил к ее обкапыванию. Средства на горючее выделили кушмурунские предприниматели Юрий Анисько и Геннадий Слепцов. Ворота взялся сделать местный предприниматель Владимир Ким.

- В ближайшее время священник Аулиекольской православной церкви приедет в Кушмурун освящать кладбище, - сообщил аким Аулиекольского района Ерлан ТЕМЕНОВ.