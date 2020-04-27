Коронавирус в Костанайской области:
Столкновение ЗИЛа и трактора прокомментировали в ТОО "Таза жол АТ"
Георгий ГОВОРОВ
ДТП, которое произошло поздно вечером 26 апреля между Большим мостом и ТЦ "Апельсин", прокомментировала сегодня, 27 апреля, директор ТОО "Таза жол АТ" Тойжан АЙТЕНОВА. В трактор этой фирмы врезался ЗИЛ, принадлежащий частнику, который оказывает услуги ассенизатора.
Кадр из видео
- В ночь с воскресенья на понедельник техника ТОО "Таза жол АТ" в количестве трех единиц выполняла механизированную уборку территории Большого моста, - пояснила Айтенова. - Столкновение произошло по вине водителя ЗИЛа, который в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель трактора в этот момент отошел от машины, и это очень хорошо, потому что он наверняка погиб бы от удара. Хотим отметить, что уборка производится с увлажнением, поэтому ни о какой пыли речи быть не может.
По словам директора ТОО, оценку пострадавшей техники не сделали, но как только будут готовы резкультаты экспертизы, она намерена взыскать ущерб с виновника ДТП через суд.
Фото предоставлены ТОО "Таза жол АТ"
В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили "НГ", что у обоих участников аварии взяли анализы на наличие в крови следов алкоголя, но их результаты будут только через 2 дня.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 98
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020