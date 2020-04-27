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Столкновение ЗИЛа и трактора прокомментировали в ТОО "Таза жол АТ"

Георгий ГОВОРОВ

27 апреля 2020, 17:22 |  Происшествия

ДТП, которое произошло поздно вечером 26 апреля между Большим мостом и ТЦ "Апельсин", прокомментировала сегодня, 27 апреля, директор ТОО "Таза жол АТ" Тойжан АЙТЕНОВА. В трактор этой фирмы врезался ЗИЛ, принадлежащий частнику, который оказывает услуги ассенизатора.

Кадр из видео

- В ночь с воскресенья на понедельник техника ТОО "Таза жол АТ" в количестве трех единиц выполняла механизированную уборку территории Большого моста, - пояснила Айтенова. - Столкновение произошло по вине водителя ЗИЛа, который в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Водитель трактора в этот момент отошел от машины, и это очень хорошо, потому что он наверняка погиб бы от удара. Хотим отметить, что уборка производится с увлажнением, поэтому ни о какой пыли речи быть не может.

По словам директора ТОО, оценку пострадавшей техники не сделали, но как только будут готовы резкультаты экспертизы, она намерена взыскать ущерб с виновника ДТП через суд.

Фото предоставлены ТОО "Таза жол АТ"

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили "НГ", что у обоих участников аварии взяли анализы на наличие в крови следов алкоголя, но их результаты будут только через 2 дня.
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