"ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ "Апельсин", на выезде из Костаная

ДТП произошло 26 апреля, около 22.50, между Большим мостом и ТЦ "Апельсин". По данным очевидцев, коммунальные службы чистили дорогу, стояла пыль, видимость была снижена. В этой ситуации "ЗИЛ", принадлежавший коммунальной службе, врезался в трактор.

- 59-летний водитель, управляя автомашиной «ЗИЛ», не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с трактором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ЗИЛа» госпитализирован в больницу, - комментируют ситуацию в пресс-службе департамента полиции. - Начато административное производство по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД».