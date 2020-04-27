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"ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ "Апельсин", на выезде из Костаная

27 апреля 2020, 11:06 |  Происшествия

ДТП произошло 26 апреля, около 22.50, между Большим мостом и ТЦ "Апельсин". По данным очевидцев, коммунальные службы чистили дорогу, стояла пыль, видимость была снижена. В этой ситуации "ЗИЛ", принадлежавший коммунальной службе, врезался в трактор.  

- 59-летний водитель, управляя автомашиной «ЗИЛ», не убедился в безопасности  маневра и совершил столкновение с трактором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ЗИЛа» госпитализирован в больницу, - комментируют ситуацию в пресс-службе департамента полиции. - Начато административное производство по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД».
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: "ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1093
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 27.04.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водой у нас "в упор" не хотят поливать дороги. В советские времена даже поливали.
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§ Маркс
Re: "ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 876
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.04.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным очевидцев, коммунальные службы чистили дорогу, стояла пыль, видимость была снижена. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38472

Опять процветает эта "чистка" для замазывания глаз и закрытия нарядов на работы. Ну какой смысл в поднятии пыли над дорогой? Надежда на то, что ветром ее унесет подальше? Ну перенесет эту пыль в другое место, а от перемены пылью места возлежания общая сумма чистоты на дорогах не меняется. Это определение известно даже первоклассникам. Можно же пустить сначала поливалку или, на крайний случай, дождаться дождя, если уж не хватает денег на воду.

Коммунальные службы этой пылью обеспечивают себе дальнейший фронт работ. После запыления нужно отмывать ограждения и другие придорожные объекты, красить, белить заново всякие знаки, столбики, бордюры, деревья. Таким круговоротом пыли обеспечивается занятость и освоение бюджета. Раньше это называлось вредительством, а теперь - умением пилить бабло.
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В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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