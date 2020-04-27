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"ЗИЛ" и трактор столкнулись у ТЦ "Апельсин", на выезде из Костаная
27 апреля 2020, 11:06 | Происшествия
ДТП произошло 26 апреля, около 22.50, между Большим мостом и ТЦ "Апельсин". По данным очевидцев, коммунальные службы чистили дорогу, стояла пыль, видимость была снижена. В этой ситуации "ЗИЛ", принадлежавший коммунальной службе, врезался в трактор.
- 59-летний водитель, управляя автомашиной «ЗИЛ», не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с трактором под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель «ЗИЛа» госпитализирован в больницу, - комментируют ситуацию в пресс-службе департамента полиции. - Начато административное производство по статье 610 КоАП РК «Нарушение ПДД».
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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