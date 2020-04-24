Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области

Как пояснили в департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, в связи со сложившейся ситуацией и многочисленными вопросами граждан по личному автотранспорту, указанному в постановлении № 13, сегодня были внесены изменения.

Фото Ксении РЕБИК

В постановлении № 14 указано (изменение выделено желтым цветом).

Подпункт 2-1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2-1) запретить перемещение личного легкового транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов, в остальное время разрешить:

- лицам, указанным в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

- лицам, задействованным в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

- лицам, осуществляющим уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

- другим транспортным средствам - при наличии разрешения РОШ».