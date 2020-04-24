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Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области

24 апреля 2020, 12:11 |  Государство

Как пояснили в департаменте по контролю качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, в связи со сложившейся ситуацией и многочисленными вопросами граждан по личному автотранспорту, указанному в постановлении № 13, сегодня были внесены изменения.

Фото Ксении РЕБИК

В постановлении № 14 указано (изменение выделено желтым цветом).

Подпункт 2-1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

 «2-1) запретить перемещение личного легкового транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов, в остальное время разрешить:

- лицам, указанным в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

- лицам, задействованным в проведении весенне-полевых работ,  сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

- лицам, осуществляющим уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

-   другим транспортным средствам - при наличии разрешения РОШ».
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Комментарии к новости
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§ peshexod
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3456
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 24.04.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дачников не вспомнили, начнётся бардак
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§ лимон
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.04.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
то есть на личном авто можно не только в аптеку и магазин?
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§ Serg_Jyk
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Serg_Jyk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 24.04.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
то есть на личном авто можно не только в аптеку и магазин?

Опять же если Вы получили разрешение на свой транспорт, если такового нет, то Вам нельзя перемещаться на автотранспорте
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§ Vit
Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9345
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.04.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Так. Не наглеть. Сказали же, в магаз, на работу и домой. К тёще запрещено гонять.) мало ли, их надо беречь от посещения.
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§ Горожанин_kst
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.04.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

То есть на личном транспорте нельзя, если вы не фермер, не ухаживаете за инвалидом, или вы не в списке РОШ.
Цитата:
peshexod:

По дачникам вопрос не решён, на рассмотрении, пока до 1 мая, если примут решение, внесут ещё дополнения
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§ лимон
Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1300
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.04.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
или вы не в списке РОШ.


я в списке РОШ
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§ MEN
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 24.04.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
то есть на личном авто можно не только в аптеку и магазин?

я лично понял что всё-таки можно даже без разрешения. мне например на работу и по мелким делам. надеюсь как вчера журналисты НГ смогут уточнить.
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§ alex_60
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сложно как то.
с японского он переводит что ли,
когда пишет все это.
нельзя, но если сильно хочется , то можно.
так понял.
справки в произвольной форме, с печатью.
или вместо печати - "работаю без печати",
такая формулировка принята официально.
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§ alex_60
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на фото- пост для распространения вируса.
все проверенные ... этим...
можно сказать поздоровались руками друг с другом.
сотни рукопожатий...
это через одного, у десяти- тысячи...
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§ Сыкымы
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.04.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я лично понял что всё-таки можно даже без разрешения


Цитата:
запретить перемещение личного легкового транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов


Цитата:
в остальное время разрешить:

- лицам, указанным в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

- лицам, задействованным в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

- лицам, осуществляющим уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

- другим транспортным средствам - при наличии разрешения РОШ».
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§ Сыкымы
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.04.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пункте 7 указанного Приложения перечислены не "лица", а организации и предприятия, деятельность которых НЕ приостанавливается в период действия карантина:

Цитата:
7. Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг и его территориальные подразделения, Департамент полиции и его подразделения, Департамент чрезвычайных ситуаций и его подразделения, органы прокуратуры и его подразделения, Департамент комитета национальной безопасности, службы государственной охраны Республики Казахстан, Департамент национального бюро по противодействию коррупции и его подразделения, Департамент экономических расследований и его подразделения, Департамент государственных доходов и его подразделения, включая таможенные посты, работники судов, Национальный банк, Национальная гвардия Республики Казахстан, Инспекция транспортного контроля по Костанайской области, Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан, сотрудники Вооруженных Сил Республики Казахстан и Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, местные исполнительные органы и местные представительные органы и их подразделения, Департамент казначейства и его территориальные подразделения, Департамент уголовно - исполнительной системы, Департамент экологии, Тобол –Торгайская бассейновая инспекция, Инспекция лесного хозяйства, органы ветеринарного контроля и надзора, Палата частных судебных исполнителей, Департамент юстиции (на служебном и личном автотранспорте - при предъявлении служебного удостоверения).
Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №12 от 17.04.20 г., №13 от 23.04.20 г.
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§ MEN
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 24.04.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
В пункте 7 указанного Приложения перечислены не "лица", а организации и предприятия, деятельность которых НЕ приостанавливается в период действия карантина:

я тоже внимательно перечитал два раза и понял так что если надо то можно днем на личном транспорте. поэтому и хотелось бы разъяснений от НГ чтобы если что то можно было бы предъявить. а то написано так что можно хоть сколько толкований вывести для себя. но прав ведь будет тот кто остановит или придётся очень долго разбираться.
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§ Сыкымы
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.04.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
справки в произвольной форме, с печатью. или вместо печати - "работаю без печати", такая формулировка принята официально.

Помимо справки с работы, добавили наличие справки из ГУ "Отдел предпринимательства и с/х
Акимата г.Костанай" о том, деятельность вашей организации НЕ приостанавливается в период действия карантина. А то чёт много развелось желающих покататься "по мелким делам" с фиктивными справками "с работы".
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§ Сыкымы
Re: Формулировку об использовании личного транспорта уточнил...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1070
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.04.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я тоже внимательно перечитал два раза и понял так что если надо то можно


Ну, каждый понимает в меру своей социальной ответственности. Вроде предельно ясно и конкретно написано - кому и когда можно.
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§ alex_60
Формулировку об использовании личного транспорта уточнил главный санврач Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.04.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да ладно, шесть дней всего осталось.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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