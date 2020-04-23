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Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области

23 апреля 2020, 11:20 |  Государство

Изменения и дополнения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО подписал сегодня, 23 апреля. Коротко о самых главных.

 

Фото из архива "НГ"

- Запретить выход жителям из мест проживания с 22:00 до 06:00.

- Рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в   магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, в общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других местах массового скопления людей.

То есть, штрафовать за отсутствие масок на улице не будут, но граждане должны понимать важность этого средства защиты. Департамент разработал "Рекомендации относительно ношения масок", ознакомиться с ними можно ниже.

Ограничить перемещение личного транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов, за исключением транспорта:

- лиц, указанных в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

-лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

- лиц, осуществляющих уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

-   других транспортных средств - при наличии разрешения РОШ.

Как пояснили в департаменте, перемещение на личном автотранспорте с 06.00 до 22.00 - по-прежнему только при наличии разрешения РОШ.

- Лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.04.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все,прогнулись под давлением общественности которая не всегда бывает права
Ждём через две недели ещё больше больных
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§ Survivor Puma
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 23.04.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С масками понятно, а с личным транспортом?
Судя по постановлению с 06.00 до 22.00 перемещаться можно?
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§ denfostr
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 23.04.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дебилы,есть же рекомендации по ,-людски написано,маски для больных и на открытом воздухе надо дышать открыто,в помещениях и при близком расстоянии одевать.
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§ denfostr
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 23.04.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и очки чего не одеваете защитные? На слизистую вирус попадет и хана) чего волосы не закрываете? Короче маски- маскарад,если хотите обезопаситься одевайте респиратор с комбинезоном Каспер одноразовым)
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§ Тимур Гафуров
Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 510
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 23.04.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
Судя по постановлению с 06.00 до 22.00 перемещаться можно?

Мы уточнили. По-прежнему днем - только по спецразрешению.
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§ Butch
Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 23.04.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ждём через две недели ещё больше больных

Ещё больше чем что?
Чем сейчас? Их и без этих дополнений будет больше выявлено. Насчёт "заражено" сомневаюсь, но "выявлено" - точно будет.
Больше чем было бы с ограничениями? Во-первых проверить это невозможно, во-вторых: Италия - сурьезный карантин с погоней мэров за жителями; Швеция - карантин, конечно, какой-никакой есть, но такой, из раздела - сдох, сам виноват. Счёт нифига не в пользу первой.

[Исправлено: Butch, 23.04.2020 - 12:13]
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§ Survivor Puma
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 23.04.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы уточнили. По-прежнему днем - только по спецразрешению.

Все равно не понятно, в постановлении написано ограничить, но нет слова запретить. Опять же написано с 10 часов вечера до 6 часов утра.
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§ Змея Подколодная
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.04.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Запретить выход жителям из мест проживания с 22:00 до 06:00.

А днем можно? Где уточнение, до ближайшего магазина или вообще гулять можно без справок.
Цитата:
То есть, штрафовать за отсутствие масок на улице не будут,

Разум таки победил.
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§ denfostr
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 186
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 23.04.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не разум,а последствия обращения от защита прав потребителей города Рудный в прокуратуру
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§ Козлов я
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.04.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
штрафовать за отсутствие масок на улице не будут
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§ Тот самый
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ждём через две недели ещё больше больных


С вчерашнего дня проверяют всех в стационарах больниц. У одного уже подтвердился 👑. Так что, если начнут проверять больше - то и найдут больше.
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§ abaika95
Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.04.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/последствия обращения от защита прав потребителей города Рудный в прокуратуру/



А ну да, ваш Сталкер опять всех спас)
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§ ZXC
Re: Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 23.04.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После 1 мая все ограничения снимаются автоматически? Или ждать Постановление?
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§ Змея Подколодная
Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1031
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 23.04.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После 1 мая все ограничения снимаются автоматически? Или ждать Постановление?

Да конечно ждем Постановление) С комментарием - потерпите еще две недельки, а потом еще пару недель. Ну что там уже до конца мая останется) Скучно Нечитайло, может человек самоизолировался и приуныл. Надевайте- не надевайте) Ждем-с очередное)
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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