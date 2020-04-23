Из дома ночью не выходить, но маски - по рекомендации. Новое постановление главного санврача Костанайской области

Изменения и дополнения в свое постановление № 11 от 15 апреля 2020 года главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО подписал сегодня, 23 апреля. Коротко о самых главных.

Фото из архива "НГ"

- Запретить выход жителям из мест проживания с 22:00 до 06:00.

- Рекомендовать жителям ношение масок вне мест проживания, при этом в обязательном порядке в магазинах, аптеках, организациях здравоохранения, в общественном транспорте, офисах, предприятиях всех форм собственности и других местах массового скопления людей.

То есть, штрафовать за отсутствие масок на улице не будут, но граждане должны понимать важность этого средства защиты. Департамент разработал "Рекомендации относительно ношения масок", ознакомиться с ними можно ниже.

Ограничить перемещение личного транспорта внутри городов, районов и сельских зон Костанайской области с 22:00 до 06.00 часов, за исключением транспорта:

- лиц, указанных в пункте 7 приложения 1 к настоящему Постановлению;

-лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения и др.), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников;

- лиц, осуществляющих уход за неходячими больными, престарелыми, инвалидами и другими, проживающими отдельно от лиц, осуществляющих уход, больных, которым периодически требуются проведение процедур по жизненным показаниям, при наличии подтверждающего документа, выданного медицинской организацией;

- других транспортных средств - при наличии разрешения РОШ.

Как пояснили в департаменте, перемещение на личном автотранспорте с 06.00 до 22.00 - по-прежнему только при наличии разрешения РОШ.

- Лицам, находящимся на домашнем карантине, установить мобильное приложение «SmartQOSTANAI» с включением функции «Я на домашнем карантине.