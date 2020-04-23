МВД предлагает акиматам отменить ограничения на передвижение для дачников

Владельцы дачных участков жалуются на то, что пропадает их многолетний труд, передает Informburo.kz.

МВД предлагает акиматам регионов рассмотреть возможность отмены некоторых карантинных ограничений для дачников.

В социальных сетях владельцы участков жалуются на то, что может пропасть их многолетний труд, из-за того что их не пускают на дачи.

"Уважаемый акимат Алматы, уже давно пора сажать овощные культуры. Рассада пропадает, а между прочим стоит денег. На даче укрытый виноград, малина и другие культуры, если их не открыть, всё это пропадёт, пропадёт многолетний труд. Неужели нельзя сделать зелёный коридор для дачников, чтоб мы могли уехать на дачу при наличии документов, на своей машине, не контактируя ни с кем? Ребята, кто не может выехать на дачи, звоните и пишите в акимат по этому поводу, пусть нас услышат", – написала в Instagram жительница Алматы.

На селекторном совещании в Министерстве сельского хозяйства председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев предложил акиматам областей рассмотреть возможность снятия ограничений с дачников.

"Много вопросов поступает по дачникам. Можно определиться по этой категории лиц и до полиции довести принимаемые меры. Может, если есть возможность, снять ограничения по ним, временные хотя бы? Просьба обратить на это внимание", – обратился он к заместителям акимов областей.

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