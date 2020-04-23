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"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?

Георгий ГОВОРОВ

23 апреля 2020, 14:39 |  Общество

Предложение с 1 мая разрешить проезд на дачи Костаная на автобусах, такси и личном транспорте обсуждали сегодня, 23 апреля, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ и председатели садовых обществ.

- Мы готовы сделать специальные пропуска для дачников, готовы следить за соблюдением всех норм карантина, только бы разрешили проезд на дачи, - заявила председатель ПКСТ "Элеваторщик" Светлана КАЛАШЕЕВА. - Мы предлагаем выделить хотя бы какое-то время, чтобы дачники могли выехать на дачи и вернуться домой. Днём можно никого не выпускать с дач.

Высказывалось предложение разрешить посещение дач с 1 мая. А движение автобусного транспорта до них - с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 21.00.

- Если кто-то действительно хочет работать на дачах, ему этого времени вполне хватит, - сказал Кайрат Ахметов. Он поинтересовался также, сколько дачнмиков не имеет личного транспорта.

- Я думаю, около 30% владельцев дач, - ответила Калашеева.

- Мы проработаем решение о запуске 12 автобусов по дачным маршрутам. - отреагировал аким.

Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай Мусин добавил, что перевозят дачников обычно маршруты №№ 5, 7, 8, 113А, 113Б, 114, 24, 42, 101, 108, 104, 113.

Чтобы автобусами могли пользоваться только дачники, говорилось участниками обсуждения, можно использовать пропуска и членские книжки дачников. Председатели дачных обществ также просили разрешить использование спецтехники, поднимался вопрос пропусков для самих председателей.

- Все мы хотим снижения ограничений, я этого хочу как воздух, - заявил Ахметов. - Вы должны с пониманием отнестись к карантину. Это коснулось нас напрямую. Всем чего-то надо, это понятно, поэтому нужны предложения как минимизировать риски. Наша задача позаботиться о здоровье граждан. Нужны согласованные действия - это самое главное, что нужно понять.

Вопрос разрешения на посещение дач обсуждается. Окончательное решение будет принято позже, сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная.  Как только это произойдет, мы расскажем о принятом решении во всех подробностях.

Фото из архива "НГ"
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Комментарии к новости
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* Тот самый
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Лёд тронулся!" (с) :lol: :lol: :lol:
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§ yudjin
"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6534
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.04.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Лёд тронулся!

А почему мы хуже дачников Рудного, Лисаковска и других городов, в которых власти прониклись и поняли, что дачи - это тоже продовольственная безопасность и сохранение общественного спокойствия определенной части населения.
Но не удивлюсь, если Мухамбетов, будет против такого решения. Его совершенно не аграрная натура и отрицание всего советского, коими являются дачи, могут наложить запрет.
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§ Muad Dib
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 23.04.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ко всему надо подходить с умом, чтобы люди на своем транспорте ехали с пропуском и только из одной семьи, никаких гулянок на дачах, на майские праздники на дачи не пускать, это гарантированно шашлыки и гулянки.
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§ abaika95
"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.04.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ а почему мы хуже дачников Рудного, Лисаковска и других городов/



Дачная дискриминация прям) в ООН напиши)
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§ ACROS
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 577
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 23.04.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кому то разрешать, то надо разрешать КОМПЛЕКСНО: вопросы доставки, самоизоляции на дачах, и прочие вопросы, ну и возраста ( 65+) и детально всё прописать, что бы и у ДП и у проверяющих было всё согласованно.
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§ Сергей_я
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2899
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.04.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
на майские праздники на дачи не пускать, это гарантированно шашлыки и гулянки.

будет так же как и с Сергеком, поэтому будет и молодежь и шашлыки. Для избранных само собой.
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§ abaika95
"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3762
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.04.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ну и возраста ( 65+) и детально всё прописать/



Отметаем стариков-сразу возмущение почему 64 летнему можно а 65 летнему нельзя?
Возмущение от детей этих стариков "дача моей матери ей надо на дачу пропустите она же должна показать куда чё сажать!" Опять возмущение
Отметаем тех кто без машины-возмущение,почему в битком набитой машине нельзя на дачу!!? Выже разрешили? Это мой сосед он меня подвозит!

Предположим разрешение на машине только вдвоем кроме водителя и то на заднем сидении-опять возмущение да что же это делаеться!? Все своих знакомых подвозят а мне что на дачу теперь 3 штуки платить чтобы на такси ехать!??
И возмущение от тех кто любит семейные поездки, папа,мама едут сына берут а тещю оставили,мест нет) вой подымится,))
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§ Горожанин_kst
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 23.04.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Хорошее намерение начинаешь забалтывать. Разрешение само по себе послабление. И люди будут согласны со всеми правилами, лишь бы дали возможность добраться до дачи. Смысл возмущаться? Вот правила- вот дача.Возмущаешься, не исполняешь-сиди дома.
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* alex_60
"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и.
Владелец дачи один.
Скажем родитель в возрасте.
Ему дают пропуск.
Дети, внуки вне закона?
Не секрет. дачники Приглашают перекопать, помочь.и подобное.
А вообще тема.
Как будто заранее известно что ЧП продлевается на месяц с 1 мая, а Карантин до июля в Костанае. .
О чем речь вообще?

[Исправлено: alex_60, 23.04.2020 - 17:25]
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* alex_60
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты вообще к дачам имеешь отношение?
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§ Горожанин_kst
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 23.04.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусы до снятия карантина-явный лишак. Такси. Но надо акимату провести "разъяснительную" работу с таксистами. Им сейчас итак Клондайк открыли, тут пусть отработают социальный "долг".
В 65 конечно ещё активные дачники, но вот после 75 пусть с пониманием отнесутся-сидим дома (дети пусть на даче порядок наводят), или ждём тепла- и на дачу жить( дети/соседи всё нужное из магазина подвезут).
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* alex_60
"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.04.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в гаражах будем шашлыки жарить на 1 Мая.
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§ Елена Пикельная
Re: "Нужны согласованные действия" - Что предложили...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 360
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.04.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
папа,мама едут сына берут а тещю оставили,мест нет) вой подымится,))

Может, объясните логику разделения по разным машинам людей, живущих в одной квартире? Ой, ведь нет тут логики!
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Рудном разрешили ездить на личном транспорте сотрудникам ССГПО из дома на работу и обратно, а также всем жителям города - на дачные участки. Должны ли принять подобные решения оперативные штабы в других городах Костанайской области?
Да. Личные автомобили безопаснее, чем такси, в котором только что ехал другой пассажир.
Да. Нужно ограничить движение личного транспорта по городам, но не запрещать его.
Да. Каждый дачник знает, что в начале мая неделя год кормит. А голод опаснее, чем КВИ.
Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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