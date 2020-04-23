"Нужны согласованные действия" - Что предложили председатели дачных обществ акимату Костаная?

Предложение с 1 мая разрешить проезд на дачи Костаная на автобусах, такси и личном транспорте обсуждали сегодня, 23 апреля, аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ и председатели садовых обществ.

- Мы готовы сделать специальные пропуска для дачников, готовы следить за соблюдением всех норм карантина, только бы разрешили проезд на дачи, - заявила председатель ПКСТ "Элеваторщик" Светлана КАЛАШЕЕВА. - Мы предлагаем выделить хотя бы какое-то время, чтобы дачники могли выехать на дачи и вернуться домой. Днём можно никого не выпускать с дач.

Высказывалось предложение разрешить посещение дач с 1 мая. А движение автобусного транспорта до них - с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 21.00.

- Если кто-то действительно хочет работать на дачах, ему этого времени вполне хватит, - сказал Кайрат Ахметов. Он поинтересовался также, сколько дачнмиков не имеет личного транспорта.

- Я думаю, около 30% владельцев дач, - ответила Калашеева.

- Мы проработаем решение о запуске 12 автобусов по дачным маршрутам. - отреагировал аким.

Начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай Мусин добавил, что перевозят дачников обычно маршруты №№ 5, 7, 8, 113А, 113Б, 114, 24, 42, 101, 108, 104, 113.

Чтобы автобусами могли пользоваться только дачники, говорилось участниками обсуждения, можно использовать пропуска и членские книжки дачников. Председатели дачных обществ также просили разрешить использование спецтехники, поднимался вопрос пропусков для самих председателей.

- Все мы хотим снижения ограничений, я этого хочу как воздух, - заявил Ахметов. - Вы должны с пониманием отнестись к карантину. Это коснулось нас напрямую. Всем чего-то надо, это понятно, поэтому нужны предложения как минимизировать риски. Наша задача позаботиться о здоровье граждан. Нужны согласованные действия - это самое главное, что нужно понять.

Вопрос разрешения на посещение дач обсуждается. Окончательное решение будет принято позже, сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная. Как только это произойдет, мы расскажем о принятом решении во всех подробностях.

Фото из архива "НГ"