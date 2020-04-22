Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы Костаная устанавливаются - оперативный штаб

37-летняя жительница Костаная находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Обратилась в поликлинику с признаками ОРВИ. Диагноз COVID-19 был подтвержден исследованием ПЦР.

Об этом сообщили в оперативном информационном штабе, комментируя утреннюю новость о заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

"В настоящее время устанавливается круг контактных лиц, которые посещали данную семью, - говорится в сообщении. - Все контактные лица помещены на домашний карантин, у них взяты анализы. Работа в данном направлении продолжается".



Управление здравоохранения акимата Костанайской области прокомментировало видеоролики, сделанные в районе Жана кала и возле Центрального рынка, которые сейчас распространяются в социальных сетях.

В районе Жана кала живет 37-летняя женщина, о которой оперативный штаб сообщал утром.

- На распространённом видео и фото - плановая госпитализация пациента с положительным тестом на КВИ, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Состояние пациента удовлетворительное. Просьба к населению - не паниковать! Всех остальных пациентов с кашлем, насморком и температурой в капсуле не забирают. Во втором видео - момент учений. По словам главного врача областной станции скорой помощи Ирины Штейгервальд, при любой возможности бригады скорой помощи отрабатывают маршрут погрузки пациента.

Кроме того, сегодня была госпитализирована женщина, которая общалась с заболевшей жительницей дома в районе Жана кала.

- В доме по пр. Абая госпитализирована женщина, близкая по контакту с этой 37-летней женщиной, - пояснили в областном информационном штабе. - Женщина госпитализирована с признаками ОРВИ. Анализы взяты. Результат сообщим.