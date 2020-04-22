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Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы Костаная устанавливаются - оперативный штаб

22 апреля 2020, 14:50 |  Коронавирус

37-летняя жительница Костаная находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Обратилась в поликлинику с признаками ОРВИ. Диагноз COVID-19 был подтвержден исследованием ПЦР.

Об этом сообщили в оперативном информационном штабе, комментируя утреннюю новость о заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

"В настоящее время устанавливается круг контактных лиц, которые посещали данную семью, - говорится в сообщении. - Все контактные лица помещены на домашний карантин, у них взяты анализы. Работа в данном направлении продолжается".

Управление здравоохранения акимата Костанайской области прокомментировало видеоролики, сделанные в районе Жана кала и возле Центрального рынка, которые сейчас распространяются в социальных сетях.

В районе Жана кала живет 37-летняя женщина, о которой оперативный штаб сообщал утром.

- На распространённом видео и фото - плановая госпитализация пациента с положительным тестом на КВИ, - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Состояние пациента удовлетворительное. Просьба к населению - не паниковать! Всех остальных пациентов с кашлем,  насморком и температурой в капсуле не забирают. Во втором видео - момент учений. По словам главного врача областной станции скорой помощи Ирины Штейгервальд, при любой возможности бригады скорой помощи отрабатывают маршрут погрузки пациента.

Кроме того, сегодня была госпитализирована женщина, которая общалась с заболевшей жительницей дома в районе Жана кала.

- В доме по пр. Абая госпитализирована женщина, близкая по контакту с этой 37-летней женщиной, - пояснили в областном информационном штабе. - Женщина госпитализирована с признаками ОРВИ. Анализы взяты. Результат сообщим.
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Комментарии к новости
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* Тот самый
Re: Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обратилась в поликлинику с признаками ОРВИ


А значит, контактных лиц могут быть десятки. Было видео из российской поликлиники, там больная короной сама пришла лечиться. Вышел врач и обратился ко всем в коридоре, сказал, что все они теперь контактные и должны пройти тест, а потом уйти на карантин.
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§ Boxing
Re: Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 22.04.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему врач только на выходе из подъезда одевает капюшон?
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§ Сыкымы
Re: Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.04.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Boxing:

Жарко в квартирах, отопление ещё не отключили. Стекла очков запотевают, ничего не видно. А каталку по лестнице спускать - то ещё удовольствие.
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§ Маркс
Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы Костаная устанавливаются - оперативный штаб
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.04.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как-то слишком быстро определили вирус. Хотя, судя по видео все происходит так умиротворительно спокойно и неспешно. И откуда взялся этот вирус, если все закрыто? Похоже, что вокруг все сидят на карантине и потихоньку болеют.
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§ Boxing
Re: Контактные лица 37-летней заболевшей COVID-19 жительницы...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 22.04.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное теперь подъезд заварят
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