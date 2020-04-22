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COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области

22 апреля 2020, 10:43 |  Коронавирус

Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Костанайской области, достигло 34 человек. Об этом 22 апреля утром сообщил областной оперативный штаб.

COVID-19 выявлен у 5 жителей Житикары и двух жителей областного центра.

В Житикаре заболели мужчины 1976, 1958, 1963, 1986 и 1959 г. р., которые ранее контактировали с инфицированными коронавирусной инфекцией. Они госпитализированы. 

В Костанае в провизорное отделение детской областной больницы госпитализирована женщина 1985 г.р. с четырьмя детьми. При въезде из России на границе при проведении бесконтактной термометрии была замечена повышенная температура. Согласно алгоритма, была вызвана скорая помощь, женщина с детьми госпитализирована в провизорное отделение. По результатами ПЦР исследования диагноз COVID-19 у матери подтвержден.

Также коронавирусная инфекция подтверждена у 37-летней жительницы Костаная. Женщина была обследована с диагнозом ОРВИ. По результатам исследования ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Источник заражения устанавливается.


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Комментарии к новости
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§ Pasha
Re: COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 22.04.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально. Нужно властям как-то усилить карантин. Взяться за праздно шатающихся и с детьми гуляющими. На улицах эти дню людей тьма.
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§ Сыкымы
Re: COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.04.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
Взяться за праздно шатающихся и с детьми гуляющими. На улицах эти дню людей тьма.

Они не праздно шатаются, а экономику поддерживают.

Цитата:
Горожанин_kst:
Слышь, паникёр, карантин, сам пр себе, решает совсем другую проблему! Он гасит массовое заражение.


Цитата:
Горожанин_kst:
Карантин, родной, положит нашу экономику за месяц. За два убъёт её на@рен!
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§ Горожанин_kst
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.04.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

И?!
Наличие зараженных вирусом в области, с запечатанными с 20х чисел марта границами, говорит о чем?
При недостатке тестов, вирус давно ходит в популяции. С ноября, вероятно.
Никто из врачей этого и не отрицает. Поэтому статистика была на нуле.
Сейчас, после поступления тестов(точность которых такая себе, и надо проводить 2-3 тестирования на результат),цифра будет расти.
Важнее другие цифры: показатель тяжёлых больных и , как ни печально, умерших.
Только по ним можно судить о ситуации, и типа "беспечности" работающих в это непростое время.
Всё прочли "между строк"?

[Исправлено: Горожанин_kst, 22.04.2020 - 11:54]
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§ Сыкымы
Re: COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1057
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.04.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
И?!


Цитата:
Горожанин_kst:
и типа "беспечности" работающих в это непростое время.


И там, в комменте ACROS, и здесь речь идёт, как раз, о НЕработающих. Отправили тебя в вынужденный отпуск - сиди дома, соблюдай карантинные меры. Детсады закрыли - всё мамочки устремились с детками в магазины, на улице, на детских площадках детей полно, да взрослых тоже. Отсутствие симптомов не говорит о том, что человек не является переносчиком. И разговоры о том, что давно все переболели - фигня полная. Если я переболел ОРВИ относительно легко, без тяжёлых последствий, то где гарантия, что окружающие меня переболеют так же легко? Все прям такие пышущие здоровьем и богатырским иммунитетом? Потому и сижу дома, лишний раз на улицу не выхожу, чтоб заразу не разносить.
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§ abaika95
Re: COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.04.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так где Алекс неверующий?)
Будем ждать ещё заражённых или всё-таки признаем что карантин сейчас необходим?
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* maxsaf
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5968
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так где Алекс неверующий?)

Пожалейте человека, и без вас - печаль ;-)
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§ abaika95
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.04.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пожалейте человека, и без вас - печаль/




А что у него случилось кроме домасидения?)
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* maxsaf
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5968
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что у него случилось кроме домасидения?)

Считаете, что этого не достаточно?))
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§ abaika95
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.04.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Считаете, что этого не достаточно?/





Аааа ну да для взрослого человека это наверно смерти подобно) ни с кем не поговорить,не поделиться новостью) То то Дракон тут любит рассказывать всякое)
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§ Горожанин_kst
COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 22.04.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Что случилось? Этот вопрос надо будет задать через месяцок "домасидения", когда денежные и продуктовые запасы истощатся. И жить придётся в аккурат на 42500. И копить долги за кредиты и ЖКХ.
И после снятия карантина,пройдёт не меньше полугода пока положение людей материальное частично хоть восстановится.
Цитата:
Сыкымы:

Если про праздношатающихся-согласен. Дайте ему 15 суток и метлу в руки- если не сидится.
Я работаю, строго из дома на работу и обратно, с маской в перчатках, на работе с постоянной обработкой рук и рабочего места, и дистанцию держим при общении. Кто готов работать, соблюдая условия безопасности, выпускайте.
Но болеть люди будут. И с этим нужно научиться жить!
Просто нужно понимать и принимать степень риска и разумную достаточность ограничений.

[Исправлено: Горожанин_kst, 22.04.2020 - 13:22]
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* Тот самый
Re: COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.04.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Pasha:
Нужно властям как-то усилить карантин

Цитата:
НГ:
госпитализирована женщина 1985 г.р. с четырьмя детьми. При въезде из России


Где? В России? Всё равно завезут рано или поздно, коммерческий транспорт тот же транзитный идёт через нас. И среди водителей уже находили, из Узбекистана и Киргизии завозили к нам коронавирус.

Так или иначе минимум треть или половина переболеет. Лучше, конечно, плавно, растянуть, не перегружая больницы. Но и меры нужно вводить аккуратно и обдуманно. Как по мне эффективнее сейчас из каждого утюга твердить о дистанции в 2 метра и мытье рук, потому людей заставили надеть маски, но они также жмутся друг к другу в магазинах. В аптеке нарисована красная линия, но тёти подходят в упор, наклоняют голову к стеклу, подают туда телефон и показывают на телефоне название лекарства... Таких только палками бить.
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Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
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