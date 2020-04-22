COVID-19 выявлен еще у семи жителей Костанайской области

Таким образом количество инфицированных коронавирусом в Костанайской области, достигло 34 человек. Об этом 22 апреля утром сообщил областной оперативный штаб.

COVID-19 выявлен у 5 жителей Житикары и двух жителей областного центра.

В Житикаре заболели мужчины 1976, 1958, 1963, 1986 и 1959 г. р., которые ранее контактировали с инфицированными коронавирусной инфекцией. Они госпитализированы.

В Костанае в провизорное отделение детской областной больницы госпитализирована женщина 1985 г.р. с четырьмя детьми. При въезде из России на границе при проведении бесконтактной термометрии была замечена повышенная температура. Согласно алгоритма, была вызвана скорая помощь, женщина с детьми госпитализирована в провизорное отделение. По результатами ПЦР исследования диагноз COVID-19 у матери подтвержден.

Также коронавирусная инфекция подтверждена у 37-летней жительницы Костаная. Женщина была обследована с диагнозом ОРВИ. По результатам исследования ПЦР уточнен диагноз COVID-19. Источник заражения устанавливается.



