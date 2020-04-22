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Не готовы к приему заявок на выплату 15 000 тенге оказались Костанае
22 апреля 2020, 13:32 | Государство
Ранее сообщалось, что заявку на помощь по выплате коммунальных услуг в call-центры можно подать по телефонам с 22 апреля. Однако уже сегодня выяснилось, что служба IKomek в Костанае к приему заявок не готова.
Фото Ксении РЕБИК
С самого утра абонентам 109 сообщали, что они в очереди 55-е, а затем оказалось, что заявки приниматься пока не будут.
- На данный момент разрабатывается регламент. Деньги выделенные на возмещение расходов за коммунальные услуги, из республиканского бюджета только начали поступать. К концу недели будет объявлено о начале приема заявок. И будет дана вся подробная информация, - сообщает пресс-служба акимата Костаная.
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