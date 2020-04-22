У природы нету карантина - Как приходит весна в Костанайскую область?

Период карантина, будто специально был послан нам для того, чтобы вновь научиться находить радость в мелочах, в незначительных, как нам раньше казалось, явлениях. Люди, проводящие время в четырех стенах, внимательнее прислушиваются к пению мелких птах за окнами; пристальнее наблюдают, как распускаются почки на дереве под окном. А, делая неизбежную вылазку в ближайший продуктовый магазин, люди стали приглядываться к самым незначительным изменениям в природе. Такая вот общенародная фенология, стимулированная избытком свободного времени.

Если кто-то, полюбовашись, оставляет положительные эмоции при себе, то другие стремятся поделиться позитивом с другими. И присылают видео и фото своих маленьких открытий нам.

Так появился ролик с морем цветущего прострела возле Житикары. А из райцентра Наурзумского района Караменды (что на пути в Наурзумский заповедник) читатель прислал фото тюльпанов Биберштейна, распустивших свои солнечно-жёлтые цветы прямо на территории села. Этот вид тюльпанов, конечно не редкость. Но, далеко не всегда можно их увидеть прямо посреди человеческого поселения, растущими самовольно, ведь не сажал никто.

На фоне мрачноватых, а порой и трагических новостей об эпидемии, эти явления природы воспринимаются как послание свыше, как благая весть. Смотрят люди на эти тюльпаны, сон-траву и укрепляются в мысли, что всё будет хорошо.

Клопы-солдатики уже заботятся о продолжении рода

В редакции «НГ» родилась идея: давайте делиться увиденными весточками природы и весны. Присылайте нам фото цветов, насекомых, паучков, птичек, любых проявлений природного позитива, которые заставили вас подумать: «Жизнь продолжается! Несмотря ни на что!!!».

Прострел раскрытый занесен в Красную книгу Казахстана