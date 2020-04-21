Невиданное количество цветов прострела покрыло участок степи близ Житикары

Наш читатель из Житикары прислал очень позитивное видео, которое снял в окрестностях местного элеватора. Насколько хватает глаз, земля покрыта цветами прострела. Эти цветы, появляющиеся в авангарде армии весны, у нас ошибочно называют подснежником. Это, конечно, неверно с точки зрения ботанической классификации, но точно отражает торопливость появления этих милых пушистиков при установлении первых теплых деньков.

Прострел желтеющий, так щедро расцветивший унылый пейзаж близ Житикаринского элеватора, родственник прострела раскрытого, с фиолетовыми цветками. А все прострелы - родня лютика, водосбора и ветреницы. То есть принадлежат они к семейству лютиковых, многие представители которого входят в фармакопеи разных стран и издавна находили применение в медицине. Прострелы тоже содержат вещества, способные влиять на некоторые физиологические процессы. Не зря в народе прострел называют ещё сон-травой. Действительно, он обладает успокаивающим действием, сам Гиппократ применял один из видов прострела (у нас не растущий) для успокоения истеричных больных.

Таким образом, название «сон-трава» вполне логично, правда, разные виды прострела содержат разное количество алкалоидов. Поэтому, не убедившись в достоверности определения вида, не стоит прибегать к использованию прострела в качестве успокоительного средства. Да и с дозировкой можно переборщить так, что начнется угнетение дыхательного центра. Да и силу сокращений сердечной мышцы отвар из травы прострела может снизить.

Кстати, угнетающе действует прострел и на совсем другую функцию – подавляет половое влечение. А кому это надо? Правда, конкретно, прострел желтеющий используется травниками в лечении радикулита, но рецепт мы приводить не будем. Потому как есть более действенные препараты, которые пропишет врач, а прострел желтеющий рвать нельзя. С некоторых пор он включен в Красную книгу Казахстана. Есть и в нескольких областных красных книгах России. Все потому, что численность его сокращается. Способствуют этому представители рода человеческого, которые находят особую романтику в сборе огромных букетов. Или некую выгоду, если рвут не для любимой девушки, а на продажу.

Не покупайте букетики прострела у шустрых бабушек или помятого вида личностей, не стимулируйте их на разграбление наших ботанических богатств. И сами не рвите. Полюбуйтесь и идите мимо. Дайте прострелам отцвести, накормить своим нектаром армию пчел и шмелей и завязать семена. И через некоторое время пространство, ныне заполненное цветами, будет покрыто пушистыми круглыми головками созревшего прострела, а когда пушинки отправятся в своё единственное путешествие, каждая из них понесёт на новое место семя прострела. Так хрупкие с виду цветы будут завоёвывать новые территории. И радовать всех, кто способен воспринимать эту недлительную красоту.