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"Молодые помогают держать темп" - 62-летний экс-полицейский из Костаная мечтает выступить на ЧМ по боксу

Георгий ГОВОРОВ

21 апреля 2020, 14:42 |  Спорт

Когда идёшь на соревнования по боксу, чаще всего представляешь крепких молодых ребят в ринге. Но вот о том, чтобы друг друга мутузили пенсионеры в перчатках, услышишь редко.

62-летний костанаец Айдар БЕКБОСЫНОВ каждый день своим примером пытается доказать, что активный спорт доступен в любом возрасте.

В секцию бокса он записался в возрасте 10 лет. Позже занимался борьбой самбо, дзюдо... В его архиве хранится грамота из «Динамо» от 1973 года, когда юному спортсмену было 15 лет.

- Президиумом кустанайского облсовета «Динамо» награждает Айдара Бекбосынова, занявшего первое личное место в классификационных соревнований по борьбе «самбо», - написано в грамоте.

Эти увлечения не стали прологом для большой спортивной карьеры - сначала ушёл служить в армию, где подтвердил норматив мастера спорта по дзюдо, затем работал в полиции. Начинал участковым инспектором, на пенсию вышел в 2002 году в возрасте 45 лет с должности заместителя начальника горотдела полиции.

- В армии я служил в полевой разведке, нас обучали рукопашному бою, - рассказал «НГ» Айдар Жумагазиевич. - Продолжал развивать навыки. В полиции выступал за нашу команду на разных соревнованиях. В 42 года в последний раз официально, как спортсмен от департамента полиции, выходил на ковёр. Но если раньше я не мог много времени уделять спорту, потому что был занят основной работой, то с выходом на пенсию появилось много свободного времени и стал набирать темпы, больше тренироваться. Теперь боксом занимаюсь в школе имени Мирошниченко, в ДЮШОРе занимаюсь вольной борьбой, а в бывшем ДК «Профсоюзов» тренируюсь по дзюдо. День боксирую, день борюсь, день дерусь.

Тренироваться приходится с молодыми спортсменами, так как в этой возрастной категории у него соперников почти нет.

- Молодые спортсмены - темпераментные, они меня подтягивают и заставляют держать темп, - отмечает Бекбосынов. - Они немного мне поддаются, сильно меня не бьют. Но тренировки проходят плодотворно. Годы берут своё - некоторые упражнения мне уже недоступны. Но на шпагат сесть могу.

В условиях режима ЧП, после того, как закрыли спортзал, Айдар стал тренироваться во дворе своего дома - на спортивной площадке. Разработал себе маршрут на другой берег Тобола - для бега с препятствиями в лесополосе.

- Я хотел поехать чемпионат мира, там есть соперники моего возраста, - поделился с "НГ" Бекбосынов. - Пытаюсь туда попасть уже два года, но всё упирается в отсутствие спонсоров. Не нашёл пока желающих выделить мне 2 миллиона теге на поездку. Слова о том, что я буду прославлять Казахстан и Костанайскую область на мировой арене, пока никого не убедили. Чаще всего спрашивают: «А если ты не займёшь призовое место, кто вернёт потраченные деньги?».

Выступает планирует в весовой категории 65 кг. Но главная цель его тренировок - сохранить молодость как можно дольше, чтобы не горбиться и не хромать.

- Жена меня поддерживает, часто снимает мои тренировки на видео, - рассказывает Бекбосынов. - Я такие ролики отправляю друзьям. Так вот знакомого из Архиповки приобщил. Он сказал мне, что достал гантели и начал заниматься спортом.

Мастер спорта по трем видам единоборств - дзюдо, самбо и рукопашному бою - Айдар Бекбосынов спокойно отжимается 100 раз и подтягивается на турнике около 30 раз. Отмечает, что и сейчас готов выполнить нормативы, предусмотренные для действующих сотрудников полиции. И надеется, что его пример увлечения спортом станет более заразным, чем коронавирус.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38389
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: "Молодые помогают держать темп" - 62-летний...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4611
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.04.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживать хорошую физ.форму в 62 это похвально.Но ехать на чемпионат мира по боксу в этом возрасте,чтобы вас по голове и моське мутузили-о последствиях задумайтесь.
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§ alex_60
"Молодые помогают держать темп" - 62-летний экс-полицейский из Костаная мечтает выступить на ЧМ по боксу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.04.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может сначала на чемпионат города или области?
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§ лимон
Re: "Молодые помогают держать темп" - 62-летний...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.04.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, а как же ограничения для возрастных и групп риска в условиях карантина? или патруль боится подойти? опять же маска ... в соседней теме вон штрафуют вовсю
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: "Молодые помогают держать темп" - 62-летний...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 21.04.20 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а как же ограничения для возрастных и групп риска в условиях карантина

Мы успели встретиться и сделать эти фотографии ещё до введения в области режима карантина. Сейчас Айдар Бекбосынов занимается в основном дома.
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* denfostr
"Молодые помогают держать темп" - 62-летний экс-полицейский из Костаная мечтает выступить на ЧМ по боксу
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 21.04.20 - 17:49
Комментарий проходит проверку.
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