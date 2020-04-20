Что делать, если вы получили разрешение акимата на передвижение, но ваши данные отсутствует в базе "Сергек"?

Разъяснении по ситуации, которая вызывает сейчас наибольшее количество вопросов у жителей Костанайской области, дал сегодня, 20 апреля, начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет МАЖИКЕНОВ. Речь идет о работе предприятий, данные которых отсутствуют в базе "Сергек".

- Граждане, получившие справку из акимата, но данные которых отсутствуют в базе "Сергек", при ее предъявлении сотруднику полиции могут передвигаться по городу, - прокомментировал Мажикенов. - Справка подтверждает соответствие предприятия перечню видов деятельности, разрешенных Постановлением главного санврача Костанайской области. Уже сегодня или завтра все данные будут внесены в базу «Сергек».

Перечень предприятий указан в приложении 1 к Постановлению № 11, посмотреть его можно здесь.

То есть, если на почтовый адрес, который вы указали в заявке, пришла справка из оперативного штаба, это означает, что вы имеете право на перемещение в автомобиле, указанном в заявке.