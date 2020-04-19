Заявление и.о. заведующего отделением Житикаринской больницы прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области

Свое заявление исполняющий обязанности заведующего многопрофильным хирургическим отделением Житикаринской районной больницы Руслан КУРАХМЕДОВ опубликовал на странице Независимого медицинского сообщества РК в Facebook. Сегодня, 19 апреля, упрвление здравоохранения прокомментировало ситуацию.

Фото с сайта yandex.net

- 14 апреля зафиксированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Житикаре, - отмечается в пресс-релизе. - Медицинские работники Житикаринской больницы, согласно алгоритмам, провели необходимые противоэпидемические мероприятия. Согласно стандартам, пациенты и часть медработников, находившихся в стационаре, были изолированы. 15 апреля у них проведены заборы анализов. Кроме этого, эпидемиологами был определен круг контактных людей в пределах Житикары, которые также подверглись изоляции на карантин, и у них были взяты анализы на COVID-19".

Анализы на коронавирусную инфекцию проводятся в Костанае лабораторией Национального центра экспертизы, находящейся в подчинении Министерства здравоохранения.

"Обычно выдача результатов анализов проводится в течение 2-х дней и нагрузка на лабораторию составляла до 200 исследований в день, - пояснили в управлении. - Министерством здравоохранения было принято решение об обследовании всех пациентов с выставленными диагнозами «Пневмония» и «ОРВИ» с 1 апреля, в области таких пациентов - порядка 4 тысяч".

10 апреля в Костанайскую область пришли 5 тысяч проб на анализ методом ПЦР. С 15 апреля нагрузка на лабораторию возросла до 500 исследований в день - в связи с тем, что анализы поступали в лабораторию из Житикары и обследования пациентов с пневмониями и ОРВИ. Персоналу лаборатории пришлось работать в круглосуточном режиме, в три смены, в средствах индивидуальной защиты. В связи с этим произошла задержка выдачи анализов.

19 апреля были получены отрицательные результаты анализов 94 медработников и пациентов, находящихся на карантине в больнице Житикары. Они переведены на домашний карантин.

Часть медработников оставлены в режиме карантина на 14 дней в пределах больницы.

"Все мероприятия проводятся согласно алгоритма противоэпидемических мероприятий. В нашей области подобные противоэпидемическая работа в медорганизации были проведены впервые. Медперсоналу разъяснено о необходимости данного ограничения", - заявили в ведомстве.

В облздраве отметили, что из 15 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Костанайской области 11 пациентов выявлены среди жителей Житикары за последние дни. Поэтому данные меропроятия проводятся с целью локализации вспышки коронавирусной инфекции в Житикаре.

В своем заявлении Курахмедов писал, что у всех сотрудников взяли 15 апреля анализы на коронавирус, однако на утро 18 апреля результаты анализов так и не были оглашены, хотя уже пришли результаты анализов, которые брали у пациентов позже.

- В провизорных и карантинных стационарах катастрофически не хватает рук, медперсонал работает на износ, - отмечал и. о главного врача Житикаринской больницы. - А мы не знаем, кто мы - врачи или уже больные.