«Врачи мы или пациенты?» - Ответа на этот вопрос ждут медики из Житикары

ИО заведующего многопрофильным хирургическим отделением Житикаринской районной больницы Руслан КУРАХМЕДОВ опубликовал на странице Независимого медицинского сообщества РК в Facebook шокирующее заявление.

Фото с сайта Житикаринской районной больницы

- 14.04.2020 около 16 часов в стенах нашей больницы были выявлены 2 пациента с COVID-19, - говорится в нем. - Не буду вдаваться в подробности, как проходила изоляция и насколько мы были защищены при этом... Я и сотрудники отделения находились в непосредственном контакте с этими пациентами.

Далее врач говорит, что у всех них взяли 15 апреля анализы на коронавирус. Однако на утро 18 апреля результаты анализов медиков так и не были оглашены, хотя уже пришли результаты анализов, которые брали позже.

- В провизорных и карантинных стационарах катастрофически не хватает рук, медперсонал работает на износ, - пишет Курахмедов. - А мы не знаем, кто мы — врачи или уже больные.

Не исключено, что задержка анализов не случайна, поскольку в случае, если медики инфицированы коронавирусом, то власти обязаны всех их перевести на карантин, как до этого сделали с рай отделом полиции. А это значит, что «40 000 населения останутся без единого медицинского работника».

«НГ» попытались связаться с Русланом Курахмедовым, чтобы узнать, удалось ли медикам в конце концов узнать результаты своих анализов на коронавирус. Однако пока доктор не вышел на связь. Никак пока не прокомментировали ситуацию в ДККБТУ и в управлении здравоохранения Костанайской области.