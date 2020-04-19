Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1630 случаев (+95 за сутки),
378 выздоровевших (+30 за сутки), 17 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 15 случаев (+6 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

«Врачи мы или пациенты?» - Ответа на этот вопрос ждут медики из Житикары

Ольга КОЛОКОЛОВА

19 апреля 2020, 00:28 |  Общество

ИО заведующего многопрофильным хирургическим отделением Житикаринской районной больницы Руслан КУРАХМЕДОВ опубликовал   на странице Независимого медицинского сообщества РК в Facebook шокирующее заявление.

Фото с сайта Житикаринской районной больницы

- 14.04.2020 около 16 часов в стенах нашей больницы были выявлены 2 пациента с COVID-19, - говорится в нем. - Не буду вдаваться в подробности, как проходила изоляция и насколько мы были защищены при этом... Я и сотрудники отделения находились в непосредственном контакте с этими пациентами.

Далее  врач говорит, что  у всех них взяли 15 апреля анализы на коронавирус. Однако на утро 18 апреля результаты анализов медиков так и не были оглашены, хотя уже пришли результаты анализов, которые брали позже.

- В провизорных и карантинных стационарах катастрофически не хватает рук, медперсонал работает на износ, - пишет Курахмедов. - А мы не знаем, кто мы — врачи или уже больные.

Не исключено, что задержка анализов не случайна, поскольку в случае, если медики инфицированы коронавирусом, то власти обязаны всех их перевести на карантин, как до этого сделали с рай отделом полиции. А это значит, что «40 000  населения останутся без единого медицинского работника».

«НГ» попытались связаться с Русланом Курахмедовым, чтобы узнать, удалось ли медикам в конце концов узнать результаты своих анализов на коронавирус. Однако пока доктор не вышел на связь. Никак пока не прокомментировали ситуацию  в ДККБТУ и в управлении здравоохранения Костанайской области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.04.20 22:50 Еще 4 случая заболевания COVID-19 зарегистрировано в Житикаре и Аркалыке
18.04.20 20:14 Результаты расследования по факту смерти жителя Житикары сообщило управление здравоохранения Костанайской области
18.04.20 17:09 По факту несанкционированного размещения мусора вблизи села Ульяновское Костанайского района возбуждено уголовное дело
18.04.20 14:00 В Житикаре выявлены еще 2 случая заражения КВИ
18.04.20 12:14 Кому возместят 15 тысяч тенге за коммунальные услуги из-за введения карантина
18.04.20 11:36 Возврат 42 500: глава Минтруда ответил на критику в адрес ведомства
18.04.20 10:37 Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
18.04.20 09:52 Юрий БОНДАРЕНКО: А что потом?
17.04.20 23:39 Еще двое инфицированных коронавирусом установлены в Житикаре
17.04.20 20:41 Как будут работать поликлиники и оказываться стоматологическая помощь во время карантина в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Поддерживаете ли вы решение о введении карантина из-за короновируса на территории всей Костанайской области?
Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 0
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 19 Queries | 72 Files Loaded: 632.51 Ko | Raw HTML: 43.27 Ko -
^ Наверх