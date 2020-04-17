Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1480 случая (+78 за сутки),
306 выздоровевших (+29 за сутки), 17 умерли (+0 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 7 случаев (+0 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)

Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах транспорта

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 апреля 2020, 14:22 |  Коронавирус

Жителям Житикары запретили ездить на их участки в двух городских садовых обществах и на личном транспорте, и на такси. Утром мы сообщали, что власти Житикаринского района разрешили разрешили посещение дач, несмотря на то, что по всей области уже действовал запрет.

- После очередного совещания с акимом раойна мы решили все-таки ввести запрет на проезд в садовые общества, - сообщил «НГ» заместитель акима Житикаринского района Радик ИСКАЛИЕВ. - В области введен карантин, всем ездить на дачи на личном транспорте и такси запрещено, поэтому мы тоже ввели запрет.

Ранее замакима района сообщал, что в Житикаре проживает около 35 000 человек. Чуть больше 4 000 из них — дачники, среди которых в основном малоимущие и пенсионеры.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.04.20 16:41 "Их хотели здесь бросить" - Полиция вывозит бомжей на дачи Костаная
17.04.20 15:14 «Больше 100 машин из 1 000 вернули обратно» - В режиме карантина работают полицейские Костанайской области
17.04.20 14:49 Работники скорой помощи выглядят теперь по-другому в Костанайской области
17.04.20 14:03 Затею с возвратом 42 500 лучше остановить - политолог
17.04.20 13:10 На домашний карантин отправлен весь состав отдела полиции в Житикаре
17.04.20 11:44 Повреждённое ураганом дерево угрожает многоквартирному дому в Костанае
17.04.20 11:08 Жителям Житикары можно ездить на дачи на личном транспорте и на такси - Акимат прокомментировал свое решение
17.04.20 10:23 Утро карантинное - Как встретил свой первый день в новых условиях Костанай?
17.04.20 09:11 Нужно ли возвращать 42 500 тенге. Мнение экспертов
16.04.20 20:38 Ремонт рекламного щита закончился пожаром в магазине "Рыбалка" на рынке в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Pasha
Re: Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.04.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Мы решили всё-таки запретить.... " - аха, сами, без звонков ( возможно гневных ) сверху.
Профайл

§ Тот самый
Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах транспорта
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 17.04.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не долго музыка играла

[Исправлено: Тот самый, 17.04.2020 - 14:45]
Профайл

§ AR
Re: Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах...
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 17.04.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно! Житикару вообще нужно полностью закрыть, после всех этих заражений. Сейчас они всех тестируют, но надежность самих тестов, время инкубационного периода, заставляют задуматься об эффективности этого мероприятия.
Наблюдаю за развитием событий и поражает полнейшая недисциплинированность населения, граничащая с полной безответственностью. Люди! Какие дачи!? Тут вопрос жизни и смерти. У нас есть примеры Южной Кореи, Новой Зеландии, Сингапура и Италии, Испании, сейчас вот России, в одном случае люди сидели дома, во втором был бардак. Результаты вы знаете.
Со стороны властей, на мой взгляд, не продуман процесс первичного приёма граждан с симптомами. Почему людей пускают в поликлиники? В Италии это была роковая ошибка, где поликлиники являлись рассадником заразы. Организуйте отдельные пункты, куда бы приходили люди с симптомами простуды. Любые пустующие помещения. В Житикаре, если верить СМИ, к ним сначала приезжала скорая, потом они ещё были какое-то время в больнице- регистратура, врач, глав. врач.
Ещё один вопрос это соблюдение дистанции. Это критично. Два метра. Везде! Почему я вижу на фотографиях со встреч представителей власти с журналистами, первые сидят в масках, но на расстоянии полуметра друг от друга. Какой пример вы подаёте населению?
Профайл

§ Козлов я
Re: Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.04.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После очередного совещания с акимом раойна мы решили все-таки ввести запрет на проезд в садовые общества
Профайл

* Butch
Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах транспорта
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.04.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AR:
Всё правильно! Житикару вообще нужно полностью закрыть, после всех этих заражений. Сейчас они всех тестируют, но надежность самих тестов, время инкубационного периода, заставляют задуматься об эффективности этого мероприятия.

Ох. .ля Ща меня понесёт :lol:
"Ох ёёёё, Житикару нужно закрыть, там же целых 4!!!! подтверждённых случая. А Я же п.. капец какой сообразительный, и реально полагаю что число зарегистрированных случаев заражения, соответствует реальному физическому объёму случаев заражения. И более того, я свято уверен что в Костанае или в Рудном или в Лисаковске вообще нет заражённых, поскольку там нет выявленных заражённых. И тут всё очевидно, чему нет свидетельств - то не существует. Но это, правда, только в моей голове, наличию мозга в которой, тоже нет свидетельств ;-)
Профайл




Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Поддерживаете ли вы решение о введении карантина из-за короновируса на территории всей Костанайской области?
Да. После смерти жителя Житикары ситуация явно вышла из-под контроля.
Да. Я готов ограничить свою свободу для того, чтобы сохранить жизнь себе и близким.
Нет. В Костанайской области уже введены достаточно жесткие меры борьбы с КВИ.
Нет. Карантин нанесет Костанайской области больше ущерба, чем коронавирус.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 97
Пользователей: 4
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 74 Files Loaded: 637.52 Ko | Raw HTML: 58.14 Ko -
^ Наверх