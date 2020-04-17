Жителям Житикары запретили ездить на дачи на всех видах транспорта

Жителям Житикары запретили ездить на их участки в двух городских садовых обществах и на личном транспорте, и на такси. Утром мы сообщали, что власти Житикаринского района разрешили разрешили посещение дач, несмотря на то, что по всей области уже действовал запрет.

- После очередного совещания с акимом раойна мы решили все-таки ввести запрет на проезд в садовые общества, - сообщил «НГ» заместитель акима Житикаринского района Радик ИСКАЛИЕВ. - В области введен карантин, всем ездить на дачи на личном транспорте и такси запрещено, поэтому мы тоже ввели запрет.

Ранее замакима района сообщал, что в Житикаре проживает около 35 000 человек. Чуть больше 4 000 из них — дачники, среди которых в основном малоимущие и пенсионеры.