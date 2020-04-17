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Жителям Житикары можно ездить на дачи на личном транспорте и на такси - Акимат прокомментировал свое решение

Ольга ЛИХОГРАЙ

17 апреля 2020, 11:08 |  Коронавирус

Жителям Житикары разрешено ездить на дачи на личном транспорте и такси, несмотря на то, что Житикаринский район первым в Костанайской области закрыли на карантин. Причем, согласно приказу главного государственного санитарного врача области, выезжать на дачи даже на личном транспорте и такси запретили всем жителям региона.

Иллюстративное фото my.mail.ru

- Мы долго совещались с акимом и приняли такое решение, - подтвердил «НГ» заместитель акима Житикаринского района Радик ИСКАЛИЕВ. - В прошлом году у нас были проблемы с поливом дач - в Верхнем Шортанлы не было воды. В этом году мы набрали эту воду специально для полива дач. За счет привлеченных средств будем оплачивать сезонное содержание дач для малоимущих. В основном дачами у нас занимаются малоимущие и пенсионеры, мы не можем оставить их без еды.

Как пояснил Искалиев, в Житикаре два садовых общества. В «Мичуринце» 2 500 дачных участков, в «Строителе» - 1 800. Садовые общества расположены в 1 км и 2,5 км от города.

Замакима Житикаринского района также сообщил, что около 100 контактных лиц, которые общались с четырьмя выявленными на данный момент больными коронавирусом, уже прошли тестирование. Результаты анализов будут позже.


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Комментарии к новости
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§ Pasha
Re: Жителям Житикары можно ездить на дачи на личном транспорте и...
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 17.04.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное решение. Кто там в иерархии властной выше - зам.аким района или глав.санитарный врач области на период ЧП, не понятно. По идеи врач должен быть выше.
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§ ZXC
Re: Жителям Житикары можно ездить на дачи на личном транспорте и...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 17.04.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае надо разрешить тоже проезд до дач. Для многих пенсионеров это вопрос выживания в зимнее время за счёт заготовок на зиму.
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