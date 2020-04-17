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Жителям Житикары можно ездить на дачи на личном транспорте и на такси - Акимат прокомментировал свое решение
Ольга ЛИХОГРАЙ
Жителям Житикары разрешено ездить на дачи на личном транспорте и такси, несмотря на то, что Житикаринский район первым в Костанайской области закрыли на карантин. Причем, согласно приказу главного государственного санитарного врача области, выезжать на дачи даже на личном транспорте и такси запретили всем жителям региона.
Иллюстративное фото my.mail.ru
- Мы долго совещались с акимом и приняли такое решение, - подтвердил «НГ» заместитель акима Житикаринского района Радик ИСКАЛИЕВ. - В прошлом году у нас были проблемы с поливом дач - в Верхнем Шортанлы не было воды. В этом году мы набрали эту воду специально для полива дач. За счет привлеченных средств будем оплачивать сезонное содержание дач для малоимущих. В основном дачами у нас занимаются малоимущие и пенсионеры, мы не можем оставить их без еды.
Как пояснил Искалиев, в Житикаре два садовых общества. В «Мичуринце» 2 500 дачных участков, в «Строителе» - 1 800. Садовые общества расположены в 1 км и 2,5 км от города.
Замакима Житикаринского района также сообщил, что около 100 контактных лиц, которые общались с четырьмя выявленными на данный момент больными коронавирусом, уже прошли тестирование. Результаты анализов будут позже.
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