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На домашний карантин отправлен весь состав отдела полиции в Житикаре

17 апреля 2020, 13:10 |  Коронавирус

Эта мера безопасности предпринята после того, как коронавирус подтвердился у одного из полицейских. Он был соседом семейной пары, у которой ранее был подтвержден COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции.

Иллюстративное фото kazlenta.kz

- В настоящее время 100% личного состава Житикаринского отдела полиции - на  домашнем карантине, - сообщают в ведомстве. - В Житикару прибыли  80 сотрудников ДП, для обеспечения охраны общественного порядка. Все они обеспечены средствами защиты и питанием, которое организовал акимат района. Сотрудники ДП, которые имели контакт с заболевшим полицейским прошли тестирование, результат отрицательный. но и они находятся в условиях домашнего карантина. 

Заболевший сотрудник полиции находится в удовлетворительном состоянии. Райотдел и департамент полиции обработаны средствами дезинфекции.
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