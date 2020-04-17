На домашний карантин отправлен весь состав отдела полиции в Житикаре

Эта мера безопасности предпринята после того, как коронавирус подтвердился у одного из полицейских. Он был соседом семейной пары, у которой ранее был подтвержден COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции.

Иллюстративное фото kazlenta.kz

- В настоящее время 100% личного состава Житикаринского отдела полиции - на домашнем карантине, - сообщают в ведомстве. - В Житикару прибыли 80 сотрудников ДП, для обеспечения охраны общественного порядка. Все они обеспечены средствами защиты и питанием, которое организовал акимат района. Сотрудники ДП, которые имели контакт с заболевшим полицейским прошли тестирование, результат отрицательный. но и они находятся в условиях домашнего карантина.

Заболевший сотрудник полиции находится в удовлетворительном состоянии. Райотдел и департамент полиции обработаны средствами дезинфекции.