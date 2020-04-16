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Новые случаи заболевания короновирусом выявлены в Костанайской области

16 апреля 2020, 17:29 |  Коронавирус

Еще 2 факта заболевания COVID-19 зарегистрированы у двух жителей Житикары - 1996 года рождения и 2010 года рождения. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в оперативном штабе Костанайской области.

24 летний мужчина и 10-летняя дневочка находились в близком контакте с госпитализированными ранее с COVID-19 пенсионерами. Мужчина - сосед пожилых людей, девочка - их родственница. Диагноз у них был подтвержден исследованием ПЦР

- Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактирующие с больными, - сообщили в штабе. - В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 16 апреля в области выявлено 7 человек с коронавирусной инфекцией. Один человек скончался.
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Комментарии к новости
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§ Трезвый
Re: Новые случаи заболевания короновирусом выявлены в...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 16.04.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У этих пенсионеров то откуда вирус? Поди сын или доченька с Астаны на Наурыз приезжали, наградили так сказать.
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