Коронавирус в Костанайской области: 7 случаев (+2 за сутки), 1 умер (+0 за сутки)
Новые случаи заболевания короновирусом выявлены в Костанайской области
Еще 2 факта заболевания COVID-19 зарегистрированы у двух жителей Житикары - 1996 года рождения и 2010 года рождения. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщили в оперативном штабе Костанайской области.
24 летний мужчина и 10-летняя дневочка находились в близком контакте с госпитализированными ранее с COVID-19 пенсионерами. Мужчина - сосед пожилых людей, девочка - их родственница. Диагноз у них был подтвержден исследованием ПЦР
- Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактирующие с больными, - сообщили в штабе. - В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
По состоянию на 16 апреля в области выявлено 7 человек с коронавирусной инфекцией. Один человек скончался.
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