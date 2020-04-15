Коронавирус в Костанайской области: 5 случаев (+0 за сутки), 1 умер (+1 за сутки)
Карантин на территории Житикаринского района ввел главный санврач Костанайской области
На территории Житикаринского района Костанайской области с 00.00 четверга, 16 апреля, вводится режим карантина.Об этом сообщил оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.
Иллюстративное фото my.mail.ru
"В связи с обострением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Житикаринского района с целью предупреждения завоза и распространения КВИ на территории Костанайской области главный государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло вынес Постановление №10", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня был зафиксирован первый в регионе летальный исход от коронавируса - в больнице умер житель Житикары 1945 г. р.
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