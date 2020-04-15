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Карантин на территории Житикаринского района ввел главный санврач Костанайской области

15 апреля 2020, 16:54 |  Государство

На территории Житикаринского района Костанайской области с 00.00 четверга, 16 апреля, вводится режим карантина.Об этом сообщил оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.

Иллюстративное фото my.mail.ru

"В связи с обострением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Житикаринского района с целью предупреждения завоза и распространения КВИ на территории Костанайской области главный государственный санитарный врач Костанайской области В. Нечитайло вынес Постановление №10", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня был зафиксирован первый в регионе летальный исход от коронавируса - в больнице умер житель Житикары 1945 г. р.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Карантин на территории Житикаринского района ввел главный...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь не погулять людям. Дома будете сидеть
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§ Козлов я
Re: Карантин на территории Житикаринского района ввел главный...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.04.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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