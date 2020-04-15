Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области

Первый летальный случай зарегистрирован в Костанайской области. Скончался пациент 1945 года рождения. Об этом только что сообщили в официальном республиканском Телеграм-канале Coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото myseldon.com

Напомним, 14 апреля стало известно о двух случаях заболевания COVID-19 в Житикаре: мужчина 74 лет и женщина 65 лет были госпитализированы в Житикаринскую больницу 12 апреля с температурой, слабостью, одышкой.

Как сухо сообщил в прямом эфире руководитель управления здравоохранения области Вячеслав ДУДНИК, умерший - пенсионер из Житикары. По словам житикаринских врачей, мужчина почувствовал недомогание 5 апреля, однако за медицинской помощью не обращался, лечился дома сам.

Пенсионеры проживали в своей квартире и вызвали скорую только 12 апреля, когда признаки болезни были уже у обоих. В больницу они поступили в состоянии средней степени тяжести. Оба отрицали какие-либо опасные контакты.

14 апреля вечером, сообщил Дудник, пациенту стало хуже. Под утро он был интубирован (подключен к аппарату ИВЛ), однако в 8.30, несмотря на полный комплекс реанимационных мер, пенсионер умер.

Женщина продолжает лечение в житикаринском стационаре.

Полиция сообщает, что пенсионеры через блок-посты не проезжали. К ним в гости приезжал внук из Кокшетау на праздник Наурыз.

Пожилые люди почувствовали недомогание 5 апреля, из дома не выходили, так как придерживались рекомендаций по безопасности ввиду критического возраста.

Всего в Казахстане на 12.00 среды, 15 апреля, зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции.