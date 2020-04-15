Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане: 1275 случаев (+43 за сутки),
220 выздоровевших (+17 за сутки), 15 умерли (+1 за сутки)
 Коронавирус в Костанайской области: 5 случаев (+0 за сутки), 1 умер (+1 за сутки)

Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области

15 апреля 2020, 12:08 |  Коронавирус

Первый летальный случай зарегистрирован в Костанайской области. Скончался пациент 1945 года рождения. Об этом только что сообщили в официальном республиканском Телеграм-канале Coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото myseldon.com

Напомним, 14 апреля стало известно о двух случаях заболевания COVID-19 в Житикаре: мужчина 74 лет и женщина 65 лет были госпитализированы в Житикаринскую больницу 12 апреля с температурой, слабостью, одышкой.

Как сухо сообщил в прямом эфире руководитель управления здравоохранения области Вячеслав ДУДНИК, умерший - пенсионер из Житикары. По словам житикаринских врачей, мужчина почувствовал недомогание 5 апреля, однако за медицинской помощью не обращался, лечился дома сам.

Пенсионеры проживали в своей квартире и вызвали скорую только 12 апреля, когда признаки болезни были уже у обоих. В больницу они поступили в состоянии средней степени тяжести. Оба отрицали какие-либо опасные контакты.

14 апреля вечером, сообщил Дудник, пациенту стало хуже. Под утро он был интубирован (подключен к аппарату ИВЛ), однако в 8.30, несмотря на  полный комплекс реанимационных мер, пенсионер умер.

Женщина продолжает лечение в житикаринском стационаре.

Полиция сообщает, что пенсионеры через блок-посты не проезжали. К ним в гости приезжал внук из Кокшетау на праздник Наурыз.  
Пожилые люди почувствовали недомогание 5 апреля, из дома не выходили, так как придерживались рекомендаций по безопасности ввиду критического возраста.

Всего в Казахстане на 12.00 среды, 15 апреля, зарегистрировано 15 смертей от коронавирусной инфекции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.04.20 17:02 Температура будет повышаться, пройдут дожди: погода ближайших дней в Костанайской области
15.04.20 16:54 Карантин на территории Житикаринского района ввел главный санврач Костанайской области
15.04.20 14:50 "Почему отклонили мою заявку?" - на этот и другие вопросы по выплате 42 500 тенге ответили в Костанае
15.04.20 13:20 Женщина пыталась убить своих детей и покончить жизнь самоубийством в Костанае
15.04.20 11:56 Доступ к данным о правоустанавливающих документах на недвижимость обещают открыть в РК
15.04.20 11:51 Получили 42 500 тенге, а теперь хотят вернуть деньги - Минтруда об условиях возврата
15.04.20 10:25 Бастующие рабочие ТОО Asmadin Project в Кушмуруне отправлены в вынужденный отпуск
14.04.20 20:15 Тестирование на коронавирус начали в поликлиниках Костаная
14.04.20 19:03 Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
14.04.20 18:33 "Я попросил её больше так не делать" - костанайца, который спас прыгнувшую с моста девушку, наградили часами с логотипом МВД РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Трезвый
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
Трезвый


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 06.04.20
Отправлено: 15.04.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное Джитикаринский пенсионер.... ?
Профайл

§ Горожанин_kst
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Примите соболезнования.
75 лет...неплохо пожил.
Сколько средняя продолжительность жизни в стране 64-65?
Профайл

§ arman_kst
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо прожил. 75 лет, не каждый проживет, разных болезней хватает
Профайл

§ Козлов я
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.04.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При госпитализации мужчина и женщина отрицали, что куда-либо выезжали за пределы области, и не встречались ни с кем, кто мог быть болен КВИ. Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг уточняет все контактные лица.Подробнее: https://kstnews.kz/news/medicine/item-58875Л

Через что-то подхватили? А это что-то держал в руках уже зараженный. И гуляет сейчас где-то. :-o
Профайл

§ yudjin
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6513
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.04.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я: Через что-то подхватили?

говорят, через тои в астане подхватывают.
Профайл

§ Горожанин_kst
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Выходит вчера попали в больницу...сделали им анализ на корону...и сразу результат.
А как же время от двух до трёх суток на обработку анализа? Или что-то путаю?
У кого и где не сходится?
Профайл

§ Vit
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Горожанин_kst
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.04.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 апреля поступили в больницу, извините.
Значит 14 их выявили как больных КВИ, и объявили в статистику.
Всё сходится.
Даааа, дела.
Ещё раз соболезнования родным, держитесь!
Профайл

§ Козлов я
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.04.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
говорят, через тои в астане подхватывают.

Пир во время чумы?
Профайл

§ Козлов я
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1033
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.04.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде концы нашлись.
Цитата:
К ним в гости приезжал внук из Кокшетау на праздник Наурыз.

Пожилые люди почувствовали недомогание 5 апреля, из дома не выходили, так как придерживались рекомендаций по безопасности ввиду критического возраста. 12 апреля пенсионеры вызвали скорую помощь, тест на КВИ показал положительный результат.Подробнее: https://kstnews.kz/news/medicine/item-58876
Профайл

§ Сергей_я
Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2893
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.04.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Вроде концы нашлись.

у тенгри другие концы нашлись
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ih-hoteli-vezti-bolnitsu-vyihodnoy-rodstvennitsa-umershego-398796/
Профайл

§ maxsaf
Re: Первый летальный исход от коронавируса зафиксирован в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.04.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Не болейте в выходной, называется.
Профайл




Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Председатели 20 костанайских ПКСК предлагают привлечь сторонних специалистов к дезинфекции подъездов жилых домов. Готовы ли вы платить за такую услугу в вашем доме?
Да. В ПКСК для выполнения этой задачи нет ни средств, ни работников.
18 % 18.1%
Да. Лучше потратить деньги на профилактику сейчас, чем на лечение потом.
21 % 21.7%
Нет. Дезинфекцию подъездов должны проводить ПКСК, это их проблема.
54 % 54.2%
Нет. Дезинфекцию моего подъезда будут проводить сами жильцы по графику.
6 % 6.0%
Проголосовало: 166

Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 1
Всего: 81

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 74 Files Loaded: 637.52 Ko | Raw HTML: 78.53 Ko -
^ Наверх