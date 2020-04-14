Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области

Два случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Житикаре, сообщил сегодня, 14 апреля, оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.

Фото pixabay.com

"14.04.2020 года по результатам лабораторного обследования лиц с заболеванием «Пневмония» у двух пациентов выявлен положительный результат на COVID-19, - говорится в сообщении. - В Житикаринскую больницу 12 апреля были госпитализированы пожилые люди 74-х и 65-ти лет с температурой, слабостью, одышкой. Данные для исследования были взяты незамедлительно. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В соответствии с утвержденным протоколом их сразу поместили в специализированное отделение, проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение".

Как пояснили в ведомстве, заболевшие проживают вместе.

На 14 апреля в Костанайской области зарегистрированы 5 человек с инфекцией COVID-19. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.