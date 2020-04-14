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Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области

14 апреля 2020, 19:03 |  Коронавирус

Два случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Житикаре, сообщил сегодня, 14 апреля, оперативный информационный штаб при акимате Костанайской области.

Фото pixabay.com

"14.04.2020 года по результатам лабораторного обследования лиц с заболеванием «Пневмония» у двух пациентов выявлен положительный результат на COVID-19, - говорится в сообщении. - В Житикаринскую больницу 12 апреля были госпитализированы пожилые люди 74-х и 65-ти лет с температурой, слабостью, одышкой. Данные для исследования были взяты незамедлительно. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В соответствии с утвержденным протоколом их сразу поместили в специализированное отделение, проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение".

Как пояснили в ведомстве, заболевшие проживают вместе. 

На 14 апреля в Костанайской области зарегистрированы 5 человек с инфекцией COVID-19. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
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Комментарии к новости
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* Pasha
Re: Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 14.04.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пишут, что они где-то отдыхали, скорее всего кто-то " наградил " их . Теперь ищи этого человека.Зато у нас завтра рынки откроют, чудесно просто.
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§ KOS77
Re: Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 14.04.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь походу и в нашей области начнётся прирост заразившихся, до этого ведь у изолированных было выявлено.
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§ alex_60
Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7919
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ расслабился, видно на улицах.
Всё герои.
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§ Muad Dib
Re: Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 14.04.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока гром не грянет, народ не парится. Пачками на улице люди без масок, в магазины каждый пятый норовит без маски занырнуть, а автобусе то и дело мелькают рожи не самой умной наружности, которым "западло" надеть маску. Кто заразил этих пенсионеров? Почему не вызвал скорую, а перемещался с признаками ОРВИ по городу?
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§ Солнышко
Re: Еще двое заболевших КВИ выявлены в Костанайской области
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1299
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 14.04.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По протоколу 5 зараженных - регион на карантин.
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