Авиакомпания FlyArystan открывает рейс, который свяжет Костанай и Алматы

Авиакомпания FlyArystan открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Костаная в Алматы и обратно. Первый Airbus A320 должен вылететь 12 марта из международного аэропорта Алматы в 14.20 и приземлиться в Костанае в 16.45. В 17:15 он совершит обратный рейс.

Фото из архива "НГ"



Как сообщила "НГ" пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan Ляззат НАБИЕВА, в Костанай самолёт будет летать ежедневно. На борту доступно 180 мест. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Самый дешёвый билет - 8 999 тенге, правда, судя по официальному сайту авиакомпании, таких в каждом рейсе будет не больше пяти - это билеты на последние места в салоне.

Взять с собой можно будет только 5 кг ручной клади. За больший вес придется доплачивать.



Кстати, на рейс Алматы-Костанай в марте самые дешевые билеты почти полностью раскуплены.

Напомним, что первые рейсы по маршруту Нур-Султан - Костанай и Костанай - Нур-Султан авиакомпания FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») совершила 18 декабря 2019 года.