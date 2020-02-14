Авиакомпания FlyArystan открывает рейс, который свяжет Костанай и Алматы
Георгий ГОВОРОВ
Авиакомпания FlyArystan открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Костаная в Алматы и обратно. Первый Airbus A320 должен вылететь 12 марта из международного аэропорта Алматы в 14.20 и приземлиться в Костанае в 16.45. В 17:15 он совершит обратный рейс.
Фото из архива "НГ"
Как сообщила "НГ" пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan Ляззат НАБИЕВА, в Костанай самолёт будет летать ежедневно. На борту доступно 180 мест. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.
Самый дешёвый билет - 8 999 тенге, правда, судя по официальному сайту авиакомпании, таких в каждом рейсе будет не больше пяти - это билеты на последние места в салоне.
Взять с собой можно будет только 5 кг ручной клади. За больший вес придется доплачивать.
Кстати, на рейс Алматы-Костанай в марте самые дешевые билеты почти полностью раскуплены.
Напомним, что первые рейсы по маршруту Нур-Султан - Костанай и Костанай - Нур-Султан авиакомпания FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») совершила 18 декабря 2019 года.
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