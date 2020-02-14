Форум
Yuriy41
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Очень похоже, что чиновники уже давно видят жизнь только из окна своего кабинета и служебного автомобиля. :-)
14.02.20 15:36
Дантист
Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
Чего он несет, "...в мире отсутствуют межэтнические конфликты", может отдать ему свой старенький телевизор, чтобы в курсе был? Эксперд
14.02.20 15:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Праздник сегодня. День Святого Валентина. a.radikal.ru Эти цветы, мне девочка, продавщица мне- подарила. Один мне и один Барбаре. Девочка из - наших. 22 года ей... :lol: :oops:
14.02.20 15:22
Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Да, когда снег перестанет - выпадать... Тогда никогда. Чтобы никто не вернулся (вдруг снега не будет!)- мы его заготавливаем. c.radikal.ru
14.02.20 14:46
abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Цитата-//Сегодня наш Бюргемайстер, опять,на работу, на велике - ехал.Никак не удаётся - сфотать..// Ахметова видел,с автобуса выходил,на работу наверное шел,жалко сфоткать не удалось)
14.02.20 14:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Авиакомпания FlyArystan открывает рейс, который свяжет Костанай и Алматы

Георгий ГОВОРОВ

14 февраля 2020, 15:24 |  Общество

Авиакомпания FlyArystan открыла продажу билетов на рейсы из аэропорта Костаная в Алматы и обратно. Первый Airbus A320 должен вылететь 12 марта из международного аэропорта Алматы в 14.20 и приземлиться в Костанае в 16.45. В 17:15 он совершит обратный рейс.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь авиакомпании FlyArystan Ляззат НАБИЕВА, в Костанай самолёт будет летать ежедневно. На борту доступно 180 мест. Продажа билетов уже открыта на сайте авиакомпании.

Самый дешёвый билет - 8 999 тенге, правда, судя по официальному сайту авиакомпании, таких в каждом рейсе будет не больше пяти - это билеты на последние места в салоне.

Взять с собой можно будет только 5 кг ручной клади. За больший вес придется доплачивать.

Кстати, на рейс Алматы-Костанай в марте самые дешевые билеты почти полностью раскуплены.  

Напомним, что первые рейсы по маршруту Нур-Султан - Костанай и Костанай - Нур-Султан авиакомпания FlyArystan (подразделение компании «Эйр Астана») совершила 18 декабря 2019 года.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.02.20 14:28 Приговоренный к пожизненному заключению покончил жизнь самоубийством в аркалыкской тюрьме
14.02.20 13:34 Эксперт о Кордайской трагедии: Власть сильно оторвана от реального положения дел
14.02.20 12:43 "Тобол" прошёл в "Финал четырёх" Кубка РК по баскетболу
14.02.20 12:11 ХК "Горняк" сыграл на выезде с ближайшим соседом по турнирной таблице чемпионата РК
14.02.20 11:50 Профессию охранника назвали дефицитной в Казахстане
14.02.20 11:20 "На Абая - Венеция" - Порыв на сетях прокомментировали в ГКП "Костанай-Су"
14.02.20 10:14 Выздоровевших от коронавируса пациентов в Китае просят сдавать кровь для помощи другим больным
14.02.20 09:48 Казахстанцев избавили от нескольких бумажных справок
13.02.20 18:57 «Химия еще та!» - Законно ли ЕАБР начислял сумму вознаграждения по кредиту Василия Розинова, выясняли в суде Костаная
13.02.20 16:48 Аварию на Аулиекольской трассе прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство юстиции РК предложило внести в закон «О выборах» норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки 30-процентную квоту для женщин и лиц, не достигших 29 лет. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Молодежь и женщины повысят эффективность законодательного органа.
Нет. Принимать законы должны люди с богатым жизненным опытом.
Нет. Эффективность работы Парламента не зависит от пола и возраста депутатов.
Нужно вернуть выборы по одномандатным округам и голосовать за людей, а не за партии.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 191
Пользователей: 2
Всего: 193

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх